Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış

İsrail ile Hamas arasında dün saat 12.15 itibarıyla yürürlüğe giren ateşkes doğrultusunda 3 İsrailli rehine akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

"HEDİYE ÇANTA" DİKKAT ÇEKTİ

Dün Kızılhaç ekibine teslim edilen Rumi Gonen, Doron Steinbrecher ve Emily Damari serbest kaldıklarında verilen 'hediye çanta' dikkat çekti. İsrailli N12'ye göre çantanın içinde Gazze Şeridi'nin bir haritası, esaret günlerinden fotoğraflar ve bir belge vardı.

BELGELERİN VERİLDİĞİ AN KAMERAYA YANSIDI

Hamas'ın yayınladığı videoda ise, üç rehineye isimlerinin ve "Serbest Bırakılma Kararı" yazısının yer aldığı belgeleri verdiği görüldü. Videoda, kadın rehinelerin bir araca bindirilip, Kızıl Haç ile buluşma noktasına götürülürken silahlı Hamas militanları tarafından eşlik edildiği görülüyor. Videoda ayrıca Hamas militanının, "İzzeddin el-Kassam Tugayları Serbest Bırakılma Belgesi"ni imzaladığı anlar yer alıyor.

KIYAFETTEKİ FİLİSTİN DETAYI

İsrailli rehinelerden Doron Steinbrecher'in giydiği pembe kıyafetin üzerinde Filistin bayraklarının olduğu fark edildi. Üç rehine dün Hamas'tan Kızıl Haç'a, oradan da Gazze Şeridi'ndeki İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ve Şin Bet yetkililerine teslim edildi. Daha sonra İsrail'e getirildiler ve ilk tıbbi değerlendirmeden geçirildiler.