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Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış

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Gazze'de aylardır beklenen ateşkesin dün 12.15'te yürürlüğe girmesinin ardından 17.00'de 3 İsrailli rehine serbest bırakıldı. Hamas'ın yayınladığı videoda kadın esirlere verilen çantalar dikkatlerden kaçmazken içinde Gazze Şeridi'nin bir haritası, esaret günlerinden fotoğraflar ve bir belgenin bulunduğu ortaya çıktı.

İsrail ile Hamas arasında dün saat 12.15 itibarıyla yürürlüğe giren ateşkes doğrultusunda 3 İsrailli rehine akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

"HEDİYE ÇANTA" DİKKAT ÇEKTİ

Dün Kızılhaç ekibine teslim edilen Rumi Gonen, Doron Steinbrecher ve Emily Damari serbest kaldıklarında verilen 'hediye çanta' dikkat çekti. İsrailli N12'ye göre çantanın içinde Gazze Şeridi'nin bir haritası, esaret günlerinden fotoğraflar ve bir belge vardı.

Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış

BELGELERİN VERİLDİĞİ AN KAMERAYA YANSIDI

Hamas'ın yayınladığı videoda ise, üç rehineye isimlerinin ve "Serbest Bırakılma Kararı" yazısının yer aldığı belgeleri verdiği görüldü. Videoda, kadın rehinelerin bir araca bindirilip, Kızıl Haç ile buluşma noktasına götürülürken silahlı Hamas militanları tarafından eşlik edildiği görülüyor. Videoda ayrıca Hamas militanının, "İzzeddin el-Kassam Tugayları Serbest Bırakılma Belgesi"ni imzaladığı anlar yer alıyor.

Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış

KIYAFETTEKİ FİLİSTİN DETAYI

İsrailli rehinelerden Doron Steinbrecher'in giydiği pembe kıyafetin üzerinde Filistin bayraklarının olduğu fark edildi. Üç rehine dün Hamas'tan Kızıl Haç'a, oradan da Gazze Şeridi'ndeki İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ve Şin Bet yetkililerine teslim edildi. Daha sonra İsrail'e getirildiler ve ilk tıbbi değerlendirmeden geçirildiler.

Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (13)

Haber Yorumlarıejder sabri:

Bir kadın rehinenin 2 parmağı yokmuş. Barbarlık budur.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme220
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Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

çok mutlular. netenyahu haini, kafadan sallıyordu esirler cehennemi yaşadı diye, asıl filistinliler cehennemi yaşıyor

Yorum Beğen108
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Binlerce bebek kadın öldürenler kalkmış rehineye ağlıyor! Bugüne kadar sağ kalması bile mucize bana kalsa 3 . Gün işi bitmişti ! Araplar merhametli biz aynı olmayız

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıGamze Ulgen:

Filistinli bir kadınında ailesinden kimse kalmamış tüm evlatlarını kaybetmiş asıl barbarşık budur

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıHalil null:

hamaslı mıritan demek cok yanlış

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
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