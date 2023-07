Senegal Büyükelçisi Konya'da Karatay Belediye Başkanı ile Buluştu

Senegal'in Ankara Büyükelçisi Cheikh Gueye, bir dizi program için geldiği Konya'da Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile buluştu.

Senegal'in Ankara Büyükelçisi Cheikh Gueye ve beraberindeki heyet, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile buluştu. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Senegal başta olmak üzere bütün Afrika ülkeleriyle olan ikili ilişkileri önemsediklerini kaydetti. Başkan Kılca, "Ziyaretleri dolayısıyla büyükelçimize çok teşekkür ediyorum. Kendilerini ilçemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Karatay, 370 bin nüfusu olan ve 2 bin 800 kilometrekareye sahip kadim bir ilçemiz. Karatay bir turizm merkezi. Hazreti Mevlana, Şems-i Tebrizi'nin yanı sıra birçok tarihi yerin olduğu bir ilçeyiz. Bu yönüyle Konyamız her yıl 3-4 milyon turisti ağırlıyor. Turizmin yanı sıra aynı zamanda bir tarım şehriyiz de ve geniş tarım alanlarımız mevcut. Karatay da tarımsal üretim bakımından Konya'nın en önemli ilçesi. Ancak Karatay son dönemde sanayi siteleriyle ön planda. Şehrimizdeki büyük dönüşümle birlikte Konya'nın birçok sanayi bölgesi, Karatay'a taşınıyor. An itibariyle 70'e yakın irili ufaklı sanayi sitemiz var. Sadece Aykent Ayakkabı Sanayi sitemiz bin 500 atölyeden oluşuyor" dedi.

"Konya Senegal'de de bilinen ve sevilen bir şehir"

Türkiye ile Senegal arasındaki ilişkilerin her geçen gün geliştiğini belirten Senegal'in Ankara Büyükelçisi Cheikh Gueye, özellikle tarımsal üretim alanında yapılacak iş birliklerinin önemine dikkati çekti. Cheikh Gueye, " Konya'yı çok sevdiğim için eşim ve arkadaşlarımla birlikte Konya'yı ziyarete geldim. Konya, Senegal'de de tanınan ve sevilen bir şehir. Konya aynı zamanda Tuba şehri ile kardeş şehirdir. Tuba Senegal'in ikinci en büyük şehri. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Konya'nın tarım ve hayvancılık konusundaki önemi herkesçe biliniyor. Senegal'de tavukçuluk alanında faaliyet gösteren önemli bir firma var. İnşallah bu güzel iş birliği, Konyalı iş adamları ve sizlerin de katkısıyla artarak devam edecek" diye konuştu. - KONYA