Selçuk Bayraktar'ın ağabeyi Haluk Bayraktar'dan ABD'ye F-16 göndermesi

Türkiye'nin göğsünü kabartan SİHA'ların Selçuk Bayraktar'la birlikte mimarları arasında yer alan Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından ABD'ye çok konuşulacak bir göndermede bulundu. Bayraktar, ABD'nin Türkiye'ye SİHA vermemesi sonucu Türk SİHA'larının üretildiğini belirterek, "Şimdi de F-16 vermiyorlar, sizce sonucu ne olur?" ifadelerini kullanarak Kızılelma'nın fotoğrafını paylaştı.

Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabını son dönemde daha da aktif kullanmaya başladı. Bayraktar'ın son paylaşımında ABD'ye yönelik göndermesi ise çok sayıda yorum aldı. Almaya da devam ediyor.

"SİHA'LARI VERMEDİKLERİNDE NE OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Bayraktar, ABD'nin zamanında Türkiye'ye SİHA vermemesine atıfta bulunarak, "ABD Predator SİHA'larını vermeyerek Milli SİHA'larımızın önünü açmıştı. Şimdi, bize F16 vermemelerinin sonucu sizce ne olur?" dedi. Paylaşımına da Türkiye'nin ilk muharip savaş uçağı Kızılelma'nın fotoğrafını bıraktı.

UKRAYNA'DA DEVLET NİŞANI ALMIŞTI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, önceki gün Bayraktar SİHA'ların üreticisi Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı taltif etmişti. Haber, Ukrayna ve dünya gündeminde geniş yer bulmuştu.