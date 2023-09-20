Selçuk Bayraktar'dan manidar fotoğraf paylaşımı: Karabağ Azerbaycan'dır

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Azerbaycan'ın varılan ateşkes çerçevesince antiterör operasyonlarını durdurmasının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Operasyon boyunca Ermeni hedeflerini yerle bir eden Bayraktar İHA'nın Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla çekilen bir fotoğrafını paylaşan Bayraktar, "Karabağ Azerbaycan'dır" ifadesini kullandı.

Dün Azerbaycan tarafından operasyon başlatılan Karabağ'da, bugün Azerbaycan saati 13.00 itibarıyla ateşkes sağlandı. Kabul edilen şartlara göre; Karabağ'daki Ermenistan silahlı birlikleri silah bırakıyor, mevzilerden çıkıyor ve tam şekilde silahsızlandırılıyor. Yaşanan gelişmenin ardından başarılı operasyonda en büyük pay sahiplerinden biri olan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Bayraktar İHA'nın Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaşan Bayraktar, "Karabağ Azerbaycan'dır" dedi.

OPERASYON ASKIYA ALINDI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki silahlı oluşumlarının dağıtılması ve tamamen silahsızlandırılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Operasyonun askıya alındığı vurgulanan açıklamada, Ermenilerin kabul ettiği şartlar da yer aldı.

KABUL EDİLEN TALEPLER

Bakanlığın ateşkes anlaşmasına ilişkin yaptığı duyuruda şu ifadeler yer aldı; "Karabağ'ın Ermeni sakinlerinin temsilcilerinin Rus barışı koruma birliği aracılığıyla talebi dikkate alınarak, 20 Eylül 2023 günü saat 13.00'te aşağıdaki koşullar altında yerel terörle mücadele tedbirlerinin askıya alınması konusunda anlaşmaya varıldı:

Karabağ'daki Ermenistan silahlı birlikleri silah bırakıyor, mevzilerden çıkıyor, tam şekilde silahsızlandırılıyor.

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler feshediliyor. Tüm silah, mühimmat ve ağır araçlar teslim ediliyor.

Yukarıda belirtilen süreçlerin Rus barış gücü birliği ile koordineli bir şekilde yürütülmesi sağlanmaktadır."

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Azerbaycan'ın varılan ateşkes gereğince antiterör operasyonlarını durdurmasının ardından Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan paylaşım geldi. Operasyon boyunca Ermeni hedeflerini başarılı bir şekilde imha eden Bayraktar İHA'ların Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaşan Bayraktar, "Karabağ Azerbaycan'dır" ifadelerini kullandı.