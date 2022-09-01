Şelaleye düşüp boğulan çocuklarını kurtarmak için suya atlayan aile de can verdi

Hindistan'da bilinen şelale önünde fotoğraf çekilmek isteyen 14 yaşındaki çocuk dengesini kaybedip şelaleye düştü. Çocuklarını kurtarmak isteyen aile de suya atladı. Ancak ailenin hepsi şelalede can verdi.

Hindistan'da talihsiz bir olay yaşandı. 14 yaşındaki çocuk Ramdaha Şelalesi'nin önünde öz çekim yapmak istedi. Bunun için şelalenin yakınına giden çocuk öz çekim yapacağı sırada dengesini kaybedip şelaleye düştü.

AİLENİN HEPSİ ŞELALEYE DÜŞTÜ

Bunun üzerine şelaleye düşen çocuğun yardımına ailesi koştu. Çocuğa yardım etmek isterken ailenin hepsi şelalede can verdi.

DERİN SUDA BOĞULDULAR

Öte yandan çevredeki görgü tanıkları olay anını anlattı. Çocuğu kurtarmak için ailenin suya atladıklarını ve hepsinin derin suda boğulmaya başladığını dile getirdi.