Şehit F-16 pilotunun kimliği belli oldu

Haberler

Milli Savunma Bakanlığı, Balıkesir'de şehit olan pilotun ismini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada F-16 uçağının düşmesi sonucu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olduğu belirtildi.

Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı'na ait F-16tipi savaş uçağın bugün gece yarısı saat 00.56'da düştü. Balıkesir'den havalanan uçakla irtibat kesildi ve bir süre sonra uçağın İzmir-İstanbul otoyolu Naipli mevkiinde düştüğü belirlendi.

UÇAĞIN ENKAZINA ULAŞILDI

Karesi ilçesi Naipli köyü yakınlarına düşen uçağın enkazına ulaşıldı. F-16 uçağının kaza kırıma uğradığı Naipli mevkisinde, İzmir-İstanbul Otoyolu trafiğe kapatıldı.

F-16'NIN DÜŞME ANI KAMERADA

Düşen uçakta Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olurken uçağın düşme anı kameralara yansıdı. Otoyoldaki sürücüler büyük şok yaşarken, uçak kazası sebebiyle otoyol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şehit pilotun naaşı Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazanın nedeninin kaza kırım ekibinin yapacağı inceleme sonrası belirleneceği açıklandı. 1 başsavcı, 1 başsavcı vekil ve 2 savcının da olay yerine intikal ettiği bildirildi. Kazayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.

ŞEHİDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Kaynak: Haberler.com
