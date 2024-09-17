Sedat Şahin'in 'yeğeni' Yunanistan'da yakayı ele verdi

Şahinler adıyla bilinen suç örgütü üyesi olduğu belirtilen E.K., Yunanistan polisinin (ELAS) düzenlendiği operasyonla Sakız Adası'nda yakalandı. 2017'de "Şahinler" ve "Sarallar" grubu olarak bilinen organize suç örgütlerinin yönetici ve üyeleri olduğu iddiasıyla 39'u tutuklu 74 sanığın yargılandığı davada, 2.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Sedat Şahin'in "yeğenim" dediği E.K. yakayı ele verdi.

AVRUPA'DA GÖSTERİŞLİ BİR HAYAT SÜRÜYORDU

Üzerinden sahte İtalyan ehliyeti ve kimliği çıkan E.K.'nin evinde yapılan aramada ise bir adet ruhsatsız silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi. E.K.'nin uzun bir süredir Avrupa ülkelerinde gösterişli bir hayat yaşadığı ve bu kimlikle dolaştığı belirlendi.

İSTİHBARAT TEŞKİLATI ALARMA GEÇTİ

Vücuduna kazıttığı Sedat Şahin döğmesiyle tanınan E.K.'nin silah bulundurma ve sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından Yunanistan İstihbarat Teşkilatı da (EYP) alarma geçti.

BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Soruşturma kapsamında E.K.'nin Sakız Adası'na niçin geldiği ve kimlerle iletişime geçtiği araştırılıyor. Yunan istihbarat servisi, E.K.'nin geçtiğimiz eylül ayında Loutsa'da Boyunlar çetesine bağlı altı Türk vatandaşının hayatını kaybettiği kanlı pusu ve Pire şehrinde bir kişinin öldüğü saldırıyla olan bağlantısının da araştırıldığını duyurdu.