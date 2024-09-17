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Sedat Şahin'in 'yeğeni' Yunanistan'da yakayı ele verdi

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'Şahinler' adıyla bilinen liderliğini Sedat Şahin'in yaptığı organize suç örgütünün üyesi olduğu belirtilen E.K., Sakız Adası'nda Yunanistan polisinin düzenlendiği operasyonla yakalandı.

Şahinler adıyla bilinen suç örgütü üyesi olduğu belirtilen E.K., Yunanistan polisinin (ELAS) düzenlendiği operasyonla Sakız Adası'nda yakalandı. 2017'de "Şahinler" ve "Sarallar" grubu olarak bilinen organize suç örgütlerinin yönetici ve üyeleri olduğu iddiasıyla 39'u tutuklu 74 sanığın yargılandığı davada, 2.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Sedat Şahin'in "yeğenim" dediği E.K. yakayı ele verdi.

Sedat Şahin'in 'yeğeni' Yunanistan'da yakayı ele verdi

AVRUPA'DA GÖSTERİŞLİ BİR HAYAT SÜRÜYORDU

Üzerinden sahte İtalyan ehliyeti ve kimliği çıkan E.K.'nin evinde yapılan aramada ise bir adet ruhsatsız silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi. E.K.'nin uzun bir süredir Avrupa ülkelerinde gösterişli bir hayat yaşadığı ve bu kimlikle dolaştığı belirlendi.

Sedat Şahin'in 'yeğeni' Yunanistan'da yakayı ele verdi

İSTİHBARAT TEŞKİLATI ALARMA GEÇTİ

Vücuduna kazıttığı Sedat Şahin döğmesiyle tanınan E.K.'nin silah bulundurma ve sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından Yunanistan İstihbarat Teşkilatı da (EYP) alarma geçti.

Sedat Şahin'in 'yeğeni' Yunanistan'da yakayı ele verdi

BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Soruşturma kapsamında E.K.'nin Sakız Adası'na niçin geldiği ve kimlerle iletişime geçtiği araştırılıyor. Yunan istihbarat servisi, E.K.'nin geçtiğimiz eylül ayında Loutsa'da Boyunlar çetesine bağlı altı Türk vatandaşının hayatını kaybettiği kanlı pusu ve Pire şehrinde bir kişinin öldüğü saldırıyla olan bağlantısının da araştırıldığını duyurdu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya

Sakız Adası Sedat Şahin Sedat Şahin Yunanistan Güncel Hukuk Dünya

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