Şam yönetimi ile SDG arasında entegrasyon anlaşması

Güncelleme:
Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve Şam yönetimi, Suriye devletine entegrasyonu sağlamak amacıyla kapsamlı bir ateşkes ve askeri anlaşma imzaladı. Anlaşma, Kürt güçlerinin cephelerden çekilmesi ve yerel güvenlik güçlerinin birleştirilmesini öngörüyor.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve Şam yönetimi, kapsamlı bir ateşkes ile askeri ve idari yapıların Suriye devletine aşamalı entegrasyonu konusunda anlaştı.

Açıklama ilk olarak SDG'den geldi.

Suriye resmi haber ajansına isim vermeden konuşan bir hükümet yetkilisi de anlaşmayı doğruladı.

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa da Suriye hükümetinin anlaşmaya ilişkin açıklamasını paylaştı.

Açıklamalara göre Kürt güçleri cephelerden çekilecek, hükümete bağlı birlikler Haseke ve Kamışlı merkezlerine konuşlandırılacak ve yerel güvenlik güçleri birleştirilecek.

Anlaşma Suriye'nin kuzeydoğusundaki özerk yönetime bağlı kurumların Suriye devlet kurumlarına entegrasyonunu ve memurların kadroya alınmasını da kapsıyor.

Kürt halkının sivil ve eğitim haklarının sağlanması ve yerinden edilmiş kişilerin bölgelerine geri dönüşünün garanti altına alınması konusunda da anlaşıldı.

SDG'nin açıklamasında, "Anlaşma, ilgili taraflar arasındaki işbirliğini güçlendirerek ve ülkenin yeniden inşası için çabaları birleştirerek Suriye topraklarını birleştirmeyi ve bölgeye tam entegrasyonu sağlamayı amaçlamaktadır" denildi.

SANA da hükümet kaynağının devletin "tüm sivil ve hükümet kurumlarını, geçiş noktalarını ve limanları devralacağını ve ülkenin hiçbir kısmını kontrolü dışında bırakmayacağını" söylediğini aktardı.

Son haftalarda Suriye ordusu Fırat Nehri'nin batısında büyük bir operasyon başlatmış ve SDG'yi nehrin doğusuna çekilmeye zorlamıştı.

Ordu daha sonra da Suriye'de en büyük petrol ve doğal gaz sahalarının bulunduğu bölge olan Deyrizor'u ve IŞİD'in geçmişte "başkent" ilan ettiği sembolik ve stratejik bir şehir olan Rakka'yı ele geçirmişti.

Son gelişmeler sonrası Kürtlerin kontrolünde Türkiye sınırındaki Kobani ve Kamışlı ile ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke kalmıştı.

BBC
