Savaşta üstünlük el değiştirdi! ABD tarihinin en kara günü

ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında 36. güne girilirken, son 24 saatlik gelişmeler savaşın seyrine dair kritik bir dönüm noktası oluşturdu. ABD tarafı ciddi kayıplar yaşadı ve sahada kontrolün zorlaştığı öne sürüldü.

ABD TARİHİNİN EN ZOR GÜNLERİNDEN BİRİNİ YAŞADI

ABD ordusu, operasyonların başlangıcından bu yana ilk kez aktif görevdeki iki savaş uçağını kaybetti. İran güçleri bir F-15 ve bir A-10 tipi savaş uçağını düşürdü. Ayrıca pilotları kurtarmak için bölgeye gönderilen helikopterin de hedef alındığı belirtildi.

ABD tarafı uçak kayıplarını kabul ederken, helikopterde bulunan personelin sağ olduğunu açıkladı.

PİLOTLAR İÇİN OPERASYON: AĞIR KAYIPLAR VERİLDİ

Öte yandan pilotları kurtarmak amacıyla ABD askerlerinin İran topraklarına girdi. Ancak bu girişim sırasında İran güçleriyle yaşanan çatışmalarda ABD tarafının ağır kayıplar verdiği öne sürüldü. Konuya ilişkin resmi bir doğrulama yapılmadı.

ORDU İÇİNDE KRİZ

ABD ordusu içinde dikkat çeken bir başka iddia ise “görev reddi” krizi oldu. İran’a yönelik operasyonlara katılmayı reddeden 12’den fazla general görevden alındı. Bu gelişme, ordu içinde ciddi bir görüş ayrılığı yaşandığı yorumlarına neden oldu.

İRAN ATEŞKESİ REDDETTİ

Öte yandan ABD 48 saatlik ateşkes teklifinde bulunduğu ancak İran bu teklifi kesin bir dille reddetti. Tahran yönetiminin, arabulucular üzerinden ateşkese kapalı olduğunu bildirildi. ABD’nin bu teklifi, pilotları aramak ve zaman kazanmak amacıyla yaptığı da iddialar arasında yer aldı.

SAVAŞIN BAŞINDAN BU YANA 13 ABD ASKERİ ÖLDÜ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta bugüne kadar 13 ABD askerinin öldüğü, 365 ABD askerinin de yaralandığı bilgisini resmi olarak yayınladı.

İSRAİL İRAN'A PLANLI SALDIRILARI İPTAL ETTİ

ABD merkezli Axios haber platformunun bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, Tel Aviv yönetiminin arama kurtarma çalışmalarını aksatmamak adına söz konusu kararı aldığı ileri sürüldü.

Öte yandan Axios'a konuşan yetkili, İran’da düşürülen ABD savaş uçağının iki mürettebatından birinin ABD özel kuvvetleri tarafından kurtarıldığını öne sürdü.

İRAN GECE İSRAİL'İ VURDU

İran yeni dalga saldırılarda çok başlıklı füzelerle başkent Tel Aviv dahil İsrail'in orta ve güney kesimlerini hedef aldı. İran'dan atılan füze ya da parçalarının düşmesi sonucu Roş Haayin kentindeki bir apartmanın dış cephesi hasar aldı. Binada yangın çıktı.

Tel Aviv'de ise mühimmat parçaları nedeniyle kentin bazı noktaların küçük çaplı hasar oluştu. Ayrıca Necef bölgesindeki bir sanayi tesisinde yangın çıktı.