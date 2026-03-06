Haberler

Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok

Güncelleme:
İran'a ait savaş gemisinin Hint Okyanusu'nda ABD denizaltısı tarafından batırılmasının ardından Hindistan uluslararası kamuoyunda sert eleştirilerin hedefi oldu ve bazı çevrelerde "ihanet ülkesi" olarak nitelendirildi. Olayın ardından İran, misilleme olarak Basra Körfezi'nde bulunan 38 Hint ticaret gemisini alıkoyarken, Hindistan yönetimi yardım için ABD Donanması ile temasa geçti ancak Washington'dan henüz resmi bir yanıt alınamadı.

İran'a ait bir savaş gemisinin Hint Okyanusu'nda ABD denizaltısı tarafından batırılmasının ardından Hindistan uluslararası kamuoyunda eleştirilerin hedefi oldu. Olayın ardından bazı çevrelerde Hindistan için "ihanet ülkesi" ifadeleri kullanılmaya başlandı.

İRAN'DAN HİNDİSTAN'A MİSİLLEME

Hindistan'ın bu ihaneti sonrası harekete geçen İran ise İran'ın Basra Körfezi'nde bulunan 38 Hint ticaret gemisini alıkoydu. Yaşanan gelişmeler üzerine Hindistan yönetiminin ABD Donanması ile temasa geçtiği ancak Washington'dan henüz resmi bir yanıt alınamadığı aktarıldı. Bölgedeki gerilim sürerken, mahsur kalan gemilerle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

İSRAİL'E SÖZ VERMİŞTİ

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, geçtiğimiz hafta ziyaret ettiği İsrail'de Knesset'te milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada "iki ülke arasındaki dostluk, saygı ve ortaklık bağlarını güçlendirme" sözü vermişti.

Olgun Kızıltepe
