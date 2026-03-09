Savaşta 10. gün! İran yeni liderini açıkladı, İsrail'in kritik noktaları yerle bir edildi

ABD- İsrail ve İran arasındaki savaş tüm şiddetiyle devam ediyor. 10. gününe girilen savaşta İran ve İsrail cephelerinde dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

İran'da 88 üyeli Uzmanlar Meclisi, ABD ve İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden dini lider Ali Hamaney'in yerine gelen ismi belirledi. İlk başta güvenlik gerekçesiyle ismi bir süre gizli tutacaklarını belirten Uzmanlar Meclisi'nden 24 saat geçmeden peş peşe açıklamalar geldi.

"YENİ LİDER MÜCTEBA HAMANEY"

İran Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Meşkevari, "Devrimin yeni lideri, Uzmanlar Meclisi'nin ezici çoğunluğunun oylarıyla seçildi. Yeni lider Mücteba Hamaney oldu." dedi.

Mücteba Hamaney

"HAMANEY'İN ADI DEVAM EDECEK"

Ayetullah Eşkuri ise, "İran lideri olarak Ayetullah Hamaney'in adı devam edecektir." ifadelerini kullandı. Ayetullah Cavidan da, "Mücteba Hamaney ülkenin koşullarından haberdardır. Uzmanlar Meclisi'nin görüşü Mücteba Hamaney yönündedir." diye konuştu.

KARARLA EŞ ZAMANLI OPERASYON

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkede yeni lider Mücteba Hamaney'in seçilmesiyle eş zamanlı olarak İsrailin stratejik bölgelerine yönelik kapsamlı bir füze saldırısı başlattı. Bölgedeki askeri ve ekonomik hedeflerin vurulduğu operasyonda, İsrail'in kritik altyapı tesislerinde büyük çaplı hasar ve yangınlar meydana geldi.

HAYFA LİMANI ALEVLERE TESLİM OLDU

İsrail'e düzenlenen yeni füze saldırılarında İsrail'in kritik bölgelerinde Hayfa Limanı adeta yanıp kül oldu.

Stratejik önemiyle bilinen ve İsrail ekonomisine ciddi katkı sunan limandaki tesislerin yanı sıra bölgedeki petrol rafinerileri ve elektrik santralleri de füzelerin hedefi oldu. Enerji nakil hatlarının zarar görmesiyle birlikte başta Tel Aviv olmak üzere birçok şehir karanlığa gömüldü.

STRATEJİK TESİSLER VE HAVALİMANI HEDEF ALINDI

Ben Gurion Havalimanı çevresine de çok sayıda füzenin isabet ettiğini bildirdi.

İSRAİL'DEN MİSİLLEME GECİKMEDİ

İsrail'e art arda misilleme saldırıları yapan İran'ın başkenti Tahran'da da patlama sesleri duyulduğu bildirildi. Mehr Haber Ajansı, Tahran'ın çeşitli bölgelerinden patlama sesleri geldiğini duyurdu. Bazı İran kanalları ise patlamanın kentin batısında meydana geldiğini aktardı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında bin 332 kişi hayatını kaybetti.