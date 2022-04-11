Putin'le Rusya'da görüşen Avusturya Başbakanı Nehammer, iç açıcı konuşmadı: Dostane değildi

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rusya Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yüz yüze görüşen Avrupalı ilk lider oldu. Nehammer'in sözcüsü toplantının Putin'in Moskova dışındaki resmi Novo-Ogaryovo konutunda yapıldığını söyledi. Avusturyalı Kronen Zeitung gazetesi görüşmenin yaklaşık 90 dakika sürdüğünü bildirdi.

"PUTİN'LE GÖRÜŞMEYİ GÖREV BİLDİM"

Görüşmeyle ilgili olumlu mesajlar vermeyen Nehammer, "Putin ile görüşmemiz çok net, açık ve zorluydu. Putin'e en önemli mesajım Ukrayna'daki savaşın bitmesi gerektiği yönündeydi. Çünkü savaşta taraflar yalnızca kaybeder. Putin'le görüşmem dostluk ziyareti değildi. Çatışmayı sona erdirmek ya da Ukrayna'daki siviller için insani gelişme sağlamak için her yolu denemiş olmak için Putin ile görüşmeyi görev bildim." ifadelerini kullandı.

LİDERLERİ BİLGİLENDİRDİ

Nehammer, Putin'le yapılan görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u bilgilendirdiğini açıklamıştı.

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