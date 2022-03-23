Savaşa dahil olacağı iddia edilen Belarus, bazı Ukraynalı diplomatların ülkeyi terk etmesini istedi
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Savaşın 28. gününde ABD ve NATO'dan bazı yetkililerin ortaya attığı Belarus iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Birliklerin hazır olduğunu ve Belarus'un Rusya Devlet Başkanı Putin'e destek vermek için savaşa dahil olacağını öne süren yetkililerin iddialarını doğrular nitelikte bir gelişmeyi ise ajanslar "son dakika" koduyla servis etti. Buna göre, Belarus bazı Ukraynalı diplomatlardan ülkeyi terk etmelerini istedi.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta tansiyon bir an olsun düşmezken, ABD ve NATO'dan bazı yetkililerin ortaya attığı Belarus iddiası ise gündeme bomba gibi düştü.
Belarus'a bağlı birliklerin hazır olduğunu ve önümüzdeki süreçte Ukrayna- Rusya savaşına dahil olarak Rus lider Vladimir Putin'e destek vereceğini öne süren kaynaklar, savaşa başka bir ülkenin katılmasının etkileri düşünüldüğünde, bunun sonuçlarının askeri olarak değil daha çok jeopolitik olarak görüleceğini ifade etti.
NATO'dan askeri bir yetkili Belarus'un çatışmaya girme olasılığının giderek arttığını belirterek, "Putin'in desteğe ihtiyacı var. Belarus yardımına koşabilir" dedi. Yetkili ayrıca, Belarus hükümetinin Ukrayna'ya saldırmayı haklı çıkarmak için ortam hazırladığını iddia etti.
Beyaz Rusya geçen ay anayasasını değiştirerek ülkenin hem Rus kuvvetlerine hem de nükleer silahlara kalıcı olarak ev sahipliği yapmasına izin verdi ancak ABD'li yetkililer Rusya'nın nükleer silahları hareket ettirdiğine dair henüz herhangi bir kanıt görmediklerini vurguladı.
Açıklamalar büyük ses getirirken, ABD ve NATO kaynaklarının iddialarını doğrular nitelikte bir gelişmeyi ise Belarus Devlet Haber Ajansı duyurdu. Ajansın "son dakika" koduyla geçtiği habere göre Belarus yönetimi, bazı Ukraynalı diplomatlardan ülkeyi terk etmelerini istedi.
Ukrayna'nın Brest kentindeki konsolosluğunu da kapatma kararı alan Beralus'a bağlı güvenlik servisi KGB, salı günü yaptığı açıklamada 8 Ukraynalı diplomatı casusluk yapmakla suçlamıştı.
Hatırlanacağı üzere Rusya, Belarus topraklarını da Ukrayna'nın işgali için bir hazır noktası olarak kullanmıştı.