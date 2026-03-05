Savaş sürerken Çin'de dikkat çeken görüntüler! Dört bir yanda ateşler yakıldı

Dünyayı tedirgin eden ABD- İsrail ve İran arasındaki savaş 6. gününde tüm şiddetiyle devam ederken, Tahran'a destek vermediği gerekçesiyle sert eleştirilerin hedefi olan Çin'de kaydedilen görüntüler büyük ses getirdi.

GELENEKSEL TÖRENE YOĞUN KATILIM

Çin'in çeşitli bölgelerinde kutlanan Fener Festivali etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen "Guo Huoshan" adlı geleneksel tören, bu yıl da yoğun katılımla yapıldı.

Yerel halkın büyük ilgi gösterdiği ritüelde yüzlerce kişi sembolik olarak "volkan" olarak adlandırılan büyük ateş yığınlarının etrafında toplanıyor.

ATEŞ YIĞINLARININ ÜZERİNDEN ATLIYORLAR

Tören sırasında katılımcılar ateşin çevresinde çeşitli ritüeller gerçekleştirirken bazı kişiler ise ateş yığınlarının üzerinden atlıyor. Yüzyıllardır sürdürülen bu gelenekte, ateşin kötü ruhları korkutup uzaklaştırdığına ve yeni yılın insanlara şans getireceğine inanılıyor.

Fener Festivali, Çin takvimine göre yeni yıl kutlamalarının son gününü simgeliyor. Festival kapsamında ülkenin birçok kentinde fener gösterileri, geleneksel danslar ve kültürel etkinlikler düzenleniyor. "Guo Huoshan" ritüeli ise bu kutlamaların en dikkat çekici geleneklerinden biri olarak öne çıkıyor.