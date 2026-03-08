Kanlı savaş kıta değiştirdi, başkentte gece yarısı büyük patlama
ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın etkileri Orta Doğu dışına taşarken, Norveç'in başkenti Oslo'daki ABD Büyükelçiliği girişinde meydana gelen patlama küçük çaplı hasara yol açtı; olayda yaralanan olmazken patlamanın nedeni henüz netlik kazanmadı.
- Norveç'in başkenti Oslo'daki ABD Büyükelçiliği yakınlarında gece saatlerinde patlama meydana geldi.
- Patlama ABD Büyükelçiliği'ni hedef aldı ve konsolosluk bölümünün girişinde küçük çaplı hasara yol açtı.
- Patlamada can kaybı veya yaralanma olmadığı Norveç polisi tarafından açıklandı.
ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın yarattığı gerilim giderek geniş bir coğrafyaya yayılırken, çatışmanın etkileri Orta Doğu'nun dışına taşmaya başladı. Küresel güvenlik endişeleri artarken, Avrupa'da yaşanan son olay uluslararası kamuoyunda dikkat çekti.
GECE YARISI KORKUTAN PATLAMA
Norveç'in başkenti Oslo'daki ABD Büyükelçiliği yakınlarında gece saatlerinde patlama meydana geldi. Norveç polisi olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığını açıklarken, patlamanın konsolosluk bölümünün girişinde küçük çaplı hasara yol açtığını bildirdi.
BİNADAN DUMANLAR YÜKSELDİ
Polis yetkililerinin verdiği bilgiye göre patlama pazar günü saat 01.00 sıralarında büyükelçilik yerleşkesinin bulunduğu Oslo'nun batı kesiminde meydana geldi. Patlama sesinin çevrede güçlü şekilde duyulduğunu belirten görgü tanıkları, olayın ardından elçilik yerleşkesinden duman yükseldiğini aktardı.
Norveç kamu yayıncısı NRK'ye konuşan polis sözcüsü Mikael Dellemyr, patlamanın ABD Büyükelçiliği'ni hedef aldığını doğruladıklarını belirterek olayın konsolosluk bölümünün girişinde gerçekleştiğini söyledi.
Oslo Emniyet Müdürlüğü patlamaya neyin neden olduğunun ve olayda kimin ya da kimlerin rol aldığının henüz belirlenemediğini açıkladı. Polis ekiplerinin büyükelçilik yetkilileriyle temas halinde olduğu ve olayda yaralanan kimsenin bulunmadığı bildirildi.
RESMİ BİR AÇIKLAMA YOK
ABD'nin Oslo Büyükelçiliği mesai saatleri dışında konuya ilişkin açıklama yapmazken, ABD Dışişleri Bakanlığı da olayla ilgili henüz resmi bir değerlendirme paylaşmadı.