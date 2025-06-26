Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık

Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık
Haber Videosu

Günlerdir süren sessizliğini bozan İran dini lideri Hamaney, İsrail ve Amerika'yla girdikleri savaşı kendilerinin kazandığını belirterek "Amerikan rejimi, Siyonist rejimin tamamen yok edileceğini hissettiği için doğrudan savaşa girdi. Ancak bu savaştan hiçbir şey kazanmadı. Burada da İslam Cumhuriyeti kazandı ve karşılığında Amerika'ya sert bir tokat attı" ifadelerine yer verdi.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, günlerdir süren suskunluğunu bozarak İsrail- İran savaşına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hamaney, İsrail'i "çöküşün eşiğinde" olarak tanımlarken, ABD'nin savaşa müdahalesine de sert sözlerle karşılık verdi.

"SİYONİST REJİM NEREDEYSE ÇÖKTÜ"

"Siyonist rejime karşı kazanılan zafer için herkesi tebrik ediyorum" diyen Hamaney, "Tüm iddialara rağmen Siyonist rejim neredeyse çöktü ve İslam Cumhuriyeti'nin darbeleri altında ezildi" ifadelerini kullandı.

"AMERİKA'YA SERT BİR TOKAT ATTIK"

Hamaney, ABD'nin İsrail'in tamamen yok olacağını hissettiği için savaşa doğrudan müdahil olduğunu belirterek, "Ancak bu savaştan hiçbir şey kazanamadılar. Burada da İslam Cumhuriyeti kazandı ve Amerika'ya sert bir tokat attı" dedi.

NÜKLEER TESİS VURULDU MU?

Hamaney, ABD'nin nükleer tesisleri hedef aldığını ancak somut bir başarı sağlayamadığını söyledi ve "ABD Başkanı İran'ın teslim olması gerektiğini söyledi ki bu onun ağzı için çok büyük bir ifade" diye konuştu.

ORTADA GÖRÜNMEMESİ ENDİŞE YARATMIŞTI

Hamaney'in yaklaşık bir haftadır kamuoyu önünde görünmemesi, ülkede geniş yankı uyandırmıştı. Siyasi çevrelerden sıradan vatandaşlara kadar pek çok kesim, Hamaney'in sağlık durumu ve faaliyetleri hakkında sorular sormaya başlamıştı. Hamaney'in hayatta olup olmadığına ilişkin tartışmalar son olarak İran devlet televizyonuna da sıçramıştı.

ABD VE İSRAİL DE ZAFER İLAN ETMİŞTİ

İsrail, 13 Haziran gecesi sabaha karşı İran'a saldırmış, aralarında Genelkurmay Başkanı olmak üzere birçok üst düzey askeri yetkiliyi ve nükleer bilimcisi öldürmüştü. Tahran yönetimi de harekete geçerek Tel Aviv başta olmak üzere birçok İsrail kentini bombalamıştı. Donald Trump liderliğindeki Amerika ise, 22 Haziran gecesi İran'ın Fordo, İsfahan ve Natanz'daki 3 nükleer tesisine hava saldırısı düzenleyerek savaşa müdahil olmuştu. 12 gün süren savaşın ardından iki taraf anlaşarak ateşkes ilan etmişti. İran gibi ABD ve İsrail de bu kısa savaşı kazandığını söyleyerek zafer ilan etmişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya
Erdoğan: İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatacağına ihtimal vermiyoruz

Erdoğan'dan net yanıt: İran'ın böyle bir adım atmayacağına inanıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yolsuzluk operasyonu sinyali: Başka illerde de durum felaket

Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali: Başka illerde de durum felaket
Bakan Tekin duyurdu! Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor

Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
Suriyeliler gitti, şehirdeki kira fiyatları 7 bin liraya düştü

Suriyeliler gitti, şehirdeki kira fiyatları 7 bin liraya düştü
İBB soruşturmasında itirafçı olan İSTAÇ Başkanından 'gayriresmi işler için ajans kuruldu' iddiası

İtirafçı olan İSTAÇ Başkanından kritik iddia! İfadesi ortaya çıktı
Haberler.com
500

Yorumlar (30)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Güya 1 hafta bombaladı topu topu 20 kişi öldü. Türkiye de sıradan bir kavgada o kadar kişi ölüyor zaten. At yalanı ...... sözünü söylesesim geldi :) Tiyatro çeviriyorlar bir de utanmadan böyle konuşuyor

Yorum Beğen148
Yorum Beğenme44
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErkan Arslan:

Sussss Hammaneeey Suuuus Su Saaten Sonra Seni Bildircin Gibi Avlarlarsa Bundan Kimeeeneeyyyy

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet:

baştakiler tarih boyunca müslümanları hep böyle kandırdınız...

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbrom:

ney ney ney hamaneyyy

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCHP Savar:

hamaney unut herşeyi hamaney herşey güzel olacak bak görsen:))

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Tüm 30 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bunu da gördük! Uyuşturucu operasyonunda aranan hakem sahada kelepçelendi

Maç yönettiği sırada kelepçelendi, işte nedeni
Uğurcan Çakır'a canlı yayında olay sözler: Fenerbahçe'ye giderse...

Uğurcan'a canlı yayında olay sözler: Fenerbahçe'ye giderse...
Erdoğan, vücut diliyle üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hamlede boşa düşürdü

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hamlede boşa düşürdü
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü

Ünlü oyuncu trafikte öldüresiye dövüldü, canını zor kurtardı
Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme

Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme
Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı

"Fito" yakalandı! 17 aylık takip sonrası sığınaktan böyle çıkarıldı
5 kişinin öldüğü kaza öncesi kahreden paylaşım

5 kişinin öldüğü kaza öncesi kahreden paylaşım
Ordu'da kayıp 2 kişi, yuvarlanan kamyonetin içerisinde ölü bulundu

Kayıp olarak aranıyorlardı, cansız bedenleri bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kılıçdaroğlu' tartışmasına ilk yorum

Erdoğan'dan "Kılıçdaroğlu" tartışmasına ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.