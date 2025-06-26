Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, günlerdir süren suskunluğunu bozarak İsrail- İran savaşına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hamaney, İsrail'i "çöküşün eşiğinde" olarak tanımlarken, ABD'nin savaşa müdahalesine de sert sözlerle karşılık verdi.

"SİYONİST REJİM NEREDEYSE ÇÖKTÜ"

"Siyonist rejime karşı kazanılan zafer için herkesi tebrik ediyorum" diyen Hamaney, "Tüm iddialara rağmen Siyonist rejim neredeyse çöktü ve İslam Cumhuriyeti'nin darbeleri altında ezildi" ifadelerini kullandı.

"AMERİKA'YA SERT BİR TOKAT ATTIK"

Hamaney, ABD'nin İsrail'in tamamen yok olacağını hissettiği için savaşa doğrudan müdahil olduğunu belirterek, "Ancak bu savaştan hiçbir şey kazanamadılar. Burada da İslam Cumhuriyeti kazandı ve Amerika'ya sert bir tokat attı" dedi.

NÜKLEER TESİS VURULDU MU?

Hamaney, ABD'nin nükleer tesisleri hedef aldığını ancak somut bir başarı sağlayamadığını söyledi ve "ABD Başkanı İran'ın teslim olması gerektiğini söyledi ki bu onun ağzı için çok büyük bir ifade" diye konuştu.

ORTADA GÖRÜNMEMESİ ENDİŞE YARATMIŞTI

Hamaney'in yaklaşık bir haftadır kamuoyu önünde görünmemesi, ülkede geniş yankı uyandırmıştı. Siyasi çevrelerden sıradan vatandaşlara kadar pek çok kesim, Hamaney'in sağlık durumu ve faaliyetleri hakkında sorular sormaya başlamıştı. Hamaney'in hayatta olup olmadığına ilişkin tartışmalar son olarak İran devlet televizyonuna da sıçramıştı.

ABD VE İSRAİL DE ZAFER İLAN ETMİŞTİ

İsrail, 13 Haziran gecesi sabaha karşı İran'a saldırmış, aralarında Genelkurmay Başkanı olmak üzere birçok üst düzey askeri yetkiliyi ve nükleer bilimcisi öldürmüştü. Tahran yönetimi de harekete geçerek Tel Aviv başta olmak üzere birçok İsrail kentini bombalamıştı. Donald Trump liderliğindeki Amerika ise, 22 Haziran gecesi İran'ın Fordo, İsfahan ve Natanz'daki 3 nükleer tesisine hava saldırısı düzenleyerek savaşa müdahil olmuştu. 12 gün süren savaşın ardından iki taraf anlaşarak ateşkes ilan etmişti. İran gibi ABD ve İsrail de bu kısa savaşı kazandığını söyleyerek zafer ilan etmişti.