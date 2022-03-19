Sarhoş olana kadar içki içen 2 çocuk annesi kadın, sabah uyandığında kalçasındaki dövmeyle sarsıldı - Haberler

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Sarhoş olana kadar içki içen 2 çocuk annesi kadın, sabah uyandığında kalçasındaki dövmeyle sarsıldı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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İngiltere'de ikamet eden 2 çocuk annesi Kaylie Williams, tatile gittiği otelde sarhoş olana kadar içki içti. Sabah uyandığında kalçasına bakan kadın, tanımadığı Daniel Forde isimli bir adamın dövmesini taşıyordu. Büyük şok yaşayan Williams, hatıra kalması amacıyla yine de dövmeyi sildirmedi.

İngiltere'nin Batı Midlands bölgesinde bulunan Hereford'da ikamet eden 38 yaşındaki 2 çocuk annesi Kaylie Williams isimli kadın, geçtiğimiz yıllarda kız arkadaşlarıyla birlikte tatile gitti.

Williams ve arkadaşları, otelin barında sabaha kadar eğlendikten sonra sarhoş olacak kadar içki içti. Bu sırada bekarlığa veda partisi yapan bir grup erkekle tanışan Williams, eğlencesini erkek arkadaşlarıyla sürdürmeye devam etti.

Ancak Kaylie Williams sabah uyandığında hiç beklemediği bir durumla karşılaştı. Aynaya bakan Williams, kalçasında tanımadığı "Daniel Forde" isimli adamın dövmesini taşıdığını gördü.

Sarhoş olana kadar içki içen 2 çocuk annesi kadın, sabah uyandığında kalçasındaki dövmeyle sarsıldı

Williams gece olanları hatırlamaya çalışsa da bir türlü başarılı olamadı. Ardından arkadaşlarının da yardımıyla olanları öğrenen Williams'a dövmenin, hemen bar dışındaki dövmeciler tarafından Daniel Forde isimli adamın talebiyle yapıldığı belirtildi.

İşte Williams'a yapılan o dövme:

Sarhoş olana kadar içki içen 2 çocuk annesi kadın, sabah uyandığında kalçasındaki dövmeyle sarsıldı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

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Yorumlar (1)

Hamit Gündoğdu:

Adam çok hassas davranıp bi yerini incitmeden ve hissettirmeden iyi dövvvvmmee yapmış. Zeneatkar budur;))))

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