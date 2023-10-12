Saraybosna'da Filistin'e Destek Konvoyu Düzenlendi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Filistin'e destek konvoyuna yüzlerce araç katıldı. Filistin ve Bosna Hersek bayrağı taşıyan katılımcılar, İlica semtinde toplandı. Katılımcılar, Filistin halkına destek vermek için bir araya geldiklerini belirtti.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Filistin'e destek konvoyuna yüzlerce araç katıldı.

Filistin ve Bosna Hersek bayrağı taşıyan katılımcılar, İlica semtinde toplandı.

Katılımcılardan Emir Cosovic, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada Filistin halkına destek vermek için toplandıklarını söyledi.

Cosovic, "Şu anda biz burada konuşurken masum sivillerin, binaların ve okulların üzerine yüzlerce roket düşüyor. Biz her zaman Filistin halkının yanında olacağız, onlar bizim kardeşimiz, dostumuzdur." dedi.

Bosna Hersek'te 30 yıldır yaşayan Filistinli Muhammed Hamad da seslerini duyurmak ve Filistin halkına desteklemek amacıyla bir araya geldiklerini ifade etti.

Tarihi Başçarşı yönüne doğru araç konvoyu oluşturan göstericiler Vjecnica Kütüphanesi Meydanı'nda toplandı.

Filistin halkına destek ve dayanışma mesajının verildiği gösteri olaysız sona erdi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1417 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 268 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 31 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 180 kişinin yaralandığı belirtilmişti.