Haberler

Şara'dan aşiretlere toplumsal barış için itidal çağrısı

Şara'dan aşiretlere toplumsal barış için itidal çağrısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'nin kuzeydoğusunda ordu güçleri ve terör örgütü YPG/SDG arasında günlerdir süren şiddetli çatışmalar, yerini ateşkese bıraktı. Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bölgedeki askeri hareketliliği durduran kararın ardından, devlet kurumlarının yıllar sonra işgal altındaki üç stratejik vilayete geri döneceğini müjdeledi. Sahadaki gerilimi düşürmek ve toplumsal kaosu engellemek isteyen Şara, bölgenin en önemli dinamikleri olan aşiretlere de seslenerek; "Sağduyulu olun, itidal gösterin" mesajı verdi.

  • Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye ordusu ile YPG/SDG arasındaki çatışmaların ardından kuzeydoğuda ateşkes ilan edildiğini duyurdu.
  • Devlet kurumları, YPG/SDG işgalindeki doğu ve kuzeydoğudaki üç vilayete giriş yapacak.
  • Ahmed Şara, aşiretlere sağduyulu olmaları ve itidal göstermeleri çağrısında bulundu.

Suriye'nin kuzeydoğusunda ordu güçleri ile terör örgütü YPG/SDG arasında yaşanan şiddetli çatışmaların ardından, Şam yönetiminden bölgedeki dengeleri kökten değiştirecek stratejik bir hamle geldi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ateşkes ilan edildiğini açıklayarak bölgede sağlanan uzlaşmanın detaylarını paylaştı. Şara toplumsal barış için aşiretlere de kritik bir çağrıda bulundu ve "Aşiretlere sağduyulu olmaları, itidal göstermeleri çağrısında bulunuyoruz." dedi.

SURİYE'DE KRİTİK VİRAJ:ATEŞKES İLAN EDİLDİ

Suriye ordusu ile terör örgütü YPG/SDG arasındaki çatışmaların ardından Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, kuzeydoğu hattında ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Şam yönetimi ile örgüt arasında varılan anlaşma kapsamında, devletin egemenliğinin yeniden tesis edilmesi için kritik adımlar atılıyor.

DEVLET KURUMLARI 3 VİLAYETTE GERİ DÖNÜYOR

Cumhurbaşkanı Şara, yaptığı açıklamada ateşkesin sadece askeri bir duraklama olmadığını, aynı zamanda idari bir geri dönüşün başlangıcı olduğunu vurguladı. Şara, "Devlet kurumları, doğu ve kuzeydoğudaki üç vilayete (YPG/SDG işgalindeki bölgelere) giriş yapacak" diyerek kamu hizmetlerinin ve resmi otoritenin bu bölgelerde yeniden kurulacağını ilan etti.

AŞİRETLERE SAĞDUYU VE İTİDAL ÇAĞRISI

Bölgedeki yerel güçlerin ve aşiret yapılarının hassasiyetini göz önünde bulunduran Ahmed Şara, çatışma sonrası provokasyonların önüne geçmek adına bir çağrı yayımladı. Şara, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Aşiretlere sağduyulu olmaları ve itidal göstermeleri çağrısında bulunuyoruz. Toplumsal huzurun korunması ve sürecin selameti için herkesin itidalli davranması hayati önem taşımaktadır."

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi

Komşuda kritik adım! Şara ateşkesi resmen açıkladı
Suriye hükümeti ile SDG arasında varılan ateşkes anlaşmasının detayları belli oldu

İşte Suriye'de varılan ateşkes anlaşmasının tüm maddeleri
İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi

Bunun adı katliam! Ortaya çıkan rapor doğruysa vay ülkenin haline
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursaspor iki kötü haberle sarsıldı: Hem maçı kaybettiler hem de yıldız ismin kolu kırıldı

Hem maçı kaybettiler hem de yıldız ismin kolu kırıldı
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli

Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Kasımpaşa ve Antalyaspor birbirine üstünlük kuramadı

Yeni takımıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgasını kırdı

Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgalarını kırdı
Bursaspor iki kötü haberle sarsıldı: Hem maçı kaybettiler hem de yıldız ismin kolu kırıldı

Hem maçı kaybettiler hem de yıldız ismin kolu kırıldı
Sadettin Saran'dan Galatasaray maçı için itiraf

Sadettin Saran'dan Galatasaray maçı için itiraf
Almanya'dan geri adım: Trump'ın yüzde 10'luk vergisinden sonra Grönland'daki askerler geri çekildi

Adada bir tam gün kalabildiler! Alman askerleri Grönland'a veda etti