Şara'dan aşiretlere toplumsal barış için itidal çağrısı
Suriye'nin kuzeydoğusunda ordu güçleri ve terör örgütü YPG/SDG arasında günlerdir süren şiddetli çatışmalar, yerini ateşkese bıraktı. Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bölgedeki askeri hareketliliği durduran kararın ardından, devlet kurumlarının yıllar sonra işgal altındaki üç stratejik vilayete geri döneceğini müjdeledi. Sahadaki gerilimi düşürmek ve toplumsal kaosu engellemek isteyen Şara, bölgenin en önemli dinamikleri olan aşiretlere de seslenerek; "Sağduyulu olun, itidal gösterin" mesajı verdi.
- Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye ordusu ile YPG/SDG arasındaki çatışmaların ardından kuzeydoğuda ateşkes ilan edildiğini duyurdu.
- Devlet kurumları, YPG/SDG işgalindeki doğu ve kuzeydoğudaki üç vilayete giriş yapacak.
- Ahmed Şara, aşiretlere sağduyulu olmaları ve itidal göstermeleri çağrısında bulundu.
Suriye'nin kuzeydoğusunda ordu güçleri ile terör örgütü YPG/SDG arasında yaşanan şiddetli çatışmaların ardından, Şam yönetiminden bölgedeki dengeleri kökten değiştirecek stratejik bir hamle geldi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ateşkes ilan edildiğini açıklayarak bölgede sağlanan uzlaşmanın detaylarını paylaştı. Şara toplumsal barış için aşiretlere de kritik bir çağrıda bulundu ve "Aşiretlere sağduyulu olmaları, itidal göstermeleri çağrısında bulunuyoruz." dedi.
SURİYE'DE KRİTİK VİRAJ:ATEŞKES İLAN EDİLDİ
Suriye ordusu ile terör örgütü YPG/SDG arasındaki çatışmaların ardından Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, kuzeydoğu hattında ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Şam yönetimi ile örgüt arasında varılan anlaşma kapsamında, devletin egemenliğinin yeniden tesis edilmesi için kritik adımlar atılıyor.
DEVLET KURUMLARI 3 VİLAYETTE GERİ DÖNÜYOR
Cumhurbaşkanı Şara, yaptığı açıklamada ateşkesin sadece askeri bir duraklama olmadığını, aynı zamanda idari bir geri dönüşün başlangıcı olduğunu vurguladı. Şara, "Devlet kurumları, doğu ve kuzeydoğudaki üç vilayete (YPG/SDG işgalindeki bölgelere) giriş yapacak" diyerek kamu hizmetlerinin ve resmi otoritenin bu bölgelerde yeniden kurulacağını ilan etti.
AŞİRETLERE SAĞDUYU VE İTİDAL ÇAĞRISI
Bölgedeki yerel güçlerin ve aşiret yapılarının hassasiyetini göz önünde bulunduran Ahmed Şara, çatışma sonrası provokasyonların önüne geçmek adına bir çağrı yayımladı. Şara, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Aşiretlere sağduyulu olmaları ve itidal göstermeleri çağrısında bulunuyoruz. Toplumsal huzurun korunması ve sürecin selameti için herkesin itidalli davranması hayati önem taşımaktadır."