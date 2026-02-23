Sapla saman karıştı! Sokakta gören asker sandı gerçek çok başka çıktı

Haberler

Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho'nun öldürülmesi Meksika'yı yangın yerine çevirdi. Çatışmaların dozu her geçen saniye artarken ordu ile savaşan CJNG kartel üyeleri ilk kez görüntülendi. Servis edilen video ile birlikte askeri birlik sanılan silahlı grubun bir uyuşturucu karteline ait olduğu ortaya çıktı.

  • Meksika ordusu, Jalisco eyaletinde düzenlediği operasyonda Jalisco Yeni Nesil Karteli lideri Nemesio Rubén Oseguera Cervantes'i öldürdü.
  • CJNG, liderinin ölümünün ardından Jalisco ve diğer eyaletlerde barikatlar kurdu, araçları ateşe verdi ve güvenlik güçleriyle çatışmalar yaşandı.
  • Operasyon sonrası bölgelerde uçuş iptalleri, okul tatilleri ve sokağa çıkma çağrıları gibi kamu düzeni önlemleri alındı.

Meksika ordusu, Jalisco eyaletinde yürüttüğü operasyonda Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin (CJNG) lideri Nemesio Rubén Oseguera Cervantes'i, bilinen adıyla "El Mencho"yu öldürdü. Operasyonun ardından CJNG, çok sayıda eyalette yolları kapatan barikatlar kurdu, araçları ateşe verdi ve güvenlik güçleriyle çatışmaların şiddeti yükseldi.

BÖLGEDE "MİSİLLEME" DALGASI

Associated Press ve diğer uluslararası medya kuruluşlarının aktardığına göre kartel, El Mencho'nun ölümünün ardından başta Jalisco olmak üzere ülkenin farklı noktalarında eş zamanlı saldırı ve sabotajlara yöneldi. Yetkililer, otoyollarda yakılan araçlarla kurulan barikatlar, kent içi çatışmalar ve güvenlik alarmının genişletildiğini bildirdi.

OPERASYONUN AYRINTILARI: JALISCO'DA TEMAS

Haberlere göre Meksika ordusu, Tapalpa bölgesinde düzenlediği operasyonda El Mencho'yu yakalamayı hedefledi; çatışma sırasında aldığı yaralar nedeniyle öldü. ABD'nin El Mencho için uzun süredir ödül koyduğu, operasyonun istihbarat boyutunda iki ülke arasındaki koordinasyonun öne çıktığı da haberlerde yer aldı.

UÇUŞLAR VE KAMU DÜZENİ ETKİLENDİ

Çatışmaların yoğunlaştığı bölgelerde uçuş iptalleri ve güvenlik uyarıları gündeme geldi. Bazı eyaletlerde okulların tatil edilmesi ve sokağa çıkma çağrıları gibi önlemler de kamuoyuna yansıdı.

TAKTİK DONANIMLI SİLAHLI GRUPLAR GÜNDEMDE

Operasyon sonrası sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ağır silah taşıyan ve taktik ekipman kullanan gruplar dikkat çekti. Son olarak servis edilen bir videoda askeri birlik sanılan silahlı grubun bir uyuşturucu karteline ait olduğu ortaya çıktı.

LİDERLİK BOŞLUĞU ENDİŞESİ

Analistler, El Mencho'nun ölümüyle CJNG içinde güç mücadelesi riskinin arttığını; bunun da kısa vadede şiddeti azaltmak yerine tırmandırabileceğini vurguluyor. Hükümet ise operasyonu "örgütlü suçla mücadelede dönüm noktası" olarak çerçeveliyor.

