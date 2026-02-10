Sapık milyarder ABD'nin ayarlarını bozdu! Verdiği tepki havalimanını karıştırdı

Jeffrey Epstein dosyalarının kamuoyuna açıklanmasının ardından ABD'de artan tepkilere bir yenisi daha eklendi. Sosyal medyada yayılan ve Atlanta Hartsfield–Jackson Uluslararası Havalimanı'nda (ATL) çekildiği belirtilen bir videoda, bekleme alanındaki bir kişinin çevresindekilere yönelik sözleri dikkat çekti.

GÜNLÜK HAYATLARINA DEVAM ETMESİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Görüntülerde, kimliği açıklanmayan şahıs, Epstein dosyalarının açıklanmasına rağmen insanların günlük hayatlarına devam etmesine sert tepki gösterdi. Kalabalığın ortasında yüksek sesle konuşan kişi, yolcuların uçuşlarına ve işlerine odaklanmasını eleştirerek yaşananları "normalleştirme" suçlamasında bulundu.

"HEPİNİZ NORMALMİŞ GİBİ DAVRANIYORSUNUZ"

Videoda yer alan ifadelerde, şahsın, "Hepiniz normalmiş gibi davranıyorsunuz! Uçuşunuza yetişmek zorundasınız, işe gitmek zorundasınız! Lanet olası Epstein dosyaları açıklandı ve hepiniz normalmiş gibi davranıyorsunuz!" sözleriyle öfkesini dile getirdiği duyuluyor.

EPSTEIN ÖFKESİ SOKAKLARA YANSIDI

Söz konusu görüntüler, Epstein dosyalarının ardından ABD'de ve diğer ülkelerde kamuoyunda oluşan huzursuzluğun ve öfkenin sokaklara ve kamusal alanlara yansıdığını gösteren yeni bir örnek olarak değerlendiriliyor. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı videoyu paylaşarak destek verirken, bazıları ise olayın kontrolsüz tepkilere dönüştüğünü savundu.

Uzmanlar, Epstein dosyalarının kısmen açıklanmasının ardından ortaya çıkan belirsizliklerin, özellikle sosyal medya üzerinden yayılan öfke ve komplo söylemlerini artırdığına dikkat çekiyor. Yetkililer ise havalimanındaki olayla ilgili resmî bir açıklama yapmadı.