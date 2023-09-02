Çin'i etkisi altına alan Saola Tayfunu, Guangdong eyaletinin kıyılarına ulaştı. Tayfunun etkisiyle bir kişi hayatını kaybetti ve bir kadın yere düşüp sürüklendi. Tayfunun yol açtığı ağaç devrilmesi sonucu ulaşım aksadı ve uçuşlar iptal edildi.

- Saola Tayfununun etkisiyle yere düşüp sürüklendi

Saola Tayfunu Çin anakarasına ulaştı: 1 ölü

GUANGDONG - Çin'i bu yıl etkisi altına alan 9'uncu tayfun olan Saola Tayfunu, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin kıyılarına ulaştı. Shenzhen kentinde bir ağacın aracın üzerinde devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Hong Kong'da ise kaldırımda yürüyen bir kadın tayfunun etkisiyle yere düşüp sürüklendi.

Çin'e bağlı Makao ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ni dün geceden itibaren etkisi altına alan Saola Tayfunu, hayatı olumsuz etkiledi. Hong Kong'da yaklaşık 500 uçuş iptal edilirken, yüzlerce yolcu havaalanında mahsur kaldı. Kaldırımda yürüyen bir kadın, tayfunun etkisiyle yere düşüp sürüklendi. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Ağaç aracın üzerine devrildi: 1 ölü

Hong Kong'un ardından Çin anakarasına doğru ilerleyen tayfun, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletine ulaştı. Guangdong meteoroloji gözlem biriminden yapılan açıklamada, tayfunun eyalete bağlı Zhuhai kentinin kıyı kesimini yerel saatle 03.30 sıralarında vurduğu belirtildi. Tayfunun şiddetiyle çok sayıda ağaç yollara ve araçların üzerine devrildi. Shenzhen kentinde bir aracın üzerine ağaç devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Tayfun öncesi eyaletteki 780 bin kişinin riskli bölgelerden tahliye edildiği, 80 binden fazla balıkçı teknesinin de limanlara döndüğü öğrenildi. Ayrıca eyaletteki 13 kentte okulların açılış tarihleri ertelendi.

Saola Tayfunu'nun eyaletin güney ve kıyı kesimlerindeki etkisinin yarın da sürmesi bekleniyor.

Tayvan da alarmda

Tayvan'da ise Haikui Tayfunu için uyarı yayımlandı. Haikui Tayfunu'nun yarın Tayvan'ın güneydoğu kıyılarına ulaşması ve hafta boyunca ada genelinde şiddetli yağışlara yol açması bekleniyor.