Şanghay İşbirliği Örgütü Medya Zirvesi Zhengzhou'da Başladı

ŞANGHAY İşbirliği Örgütü Medya ve Düşünce Kuruluşları Zirvesi, Çin'in Zhengzhou şehrinde çok sayıda medya temsilcisini bir araya getirdi.

Xinhua Haber Ajansı tarafından düzenlenen ' Şanghay İşbirliği Örgütü Medya ve Düşünce Kuruluşları Zirvesi', Çin'in Zhengzhou şehrinde başladı. Farklı ülkelerden katılımcıların yer aldığı zirvenin açılış oturumuna eski Şanghay İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri ve eski Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Zhang Ming, Kuveyt Çin Büyükelçisi Jasem Ibrahem Alnajem, Henan Eyaleti Dışişleri Ofisi Direktörü Liang Jieyi, Sri Lanka Çin Büyükelçisi Majintha Joseph Priye Jayensinghe, Pakistan Basın ve Kültür Bakanı Manzoor Ali Memon ve Zhongyu Liman Grubu Genel Müdür Yardımcısı Gu Shaodang konuşmacı olarak katıldı.

Dünya genelinde çok sayıda medya kuruluşunun temsilcilerinin katıldığı zirve, 5 gün sürecek. Zirve kapsamında düzenlenecek forumlarda, medya ve düşünce kuruluşlarının rolü ile sorumluluğu başta olmak üzere, medeniyetler arası karşılıklı öğrenmeyi teşvik etmek, çok taraflılığı geliştirmek, eşitlik ile adaleti korumak ve küresel zorluklar ele alınacak.