San Diego'da Küçük Uçak Yerleşim Bölgesine Düştü

San Diego'da Küçük Uçak Yerleşim Bölgesine Düştü
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ABD'nin San Diego kentinde sabah saatlerinde düşen Cessna 550 tipi özel uçak nedeniyle 15 evde yangın çıktı ve evler tahliye edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

ABD'nin San Diego kentinde küçük bir özel uçağın yerleşim bölgesine düştüğü bildirildi.

ABD'nin California eyaletinin San Diego kentinde küçük bir özel uçak, sabah saatlerinde yerleşim yerine düştü. Yetkililer, uçağın düşmesi sonucu yaklaşık 15 evde yangın çıktığını ve bölgedeki evlerin tahliye edildiğini açıkladı.

İtfaiye Şefi Yardımcısı Dan Eddy, düzenlenen basın toplantısında, her yerde jet yakıtının olduğunu belirterek, "Temel hedefimiz, tüm bu evleri aramak ve herkesi şu anda dışarı çıkarmak" dedi.

Federal Havacılık Kurumu (FAA) konuya ilişkin açıklamasında, 'Cessna 550' tipi bir uçağın Montgomery-Gibbs İdari Havalimanı'nın yakınlarında düştüğünü duyurdu. FAA'nın açıklamasında, olay sırasında uçakta kaç kişinin olduğunun bilinmediği kaydedildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz açıklanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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