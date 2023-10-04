Samandağ'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

HATAY'ın Samandağ ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 10.58'de merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10.81 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezinde de hissedildi. Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı kaydedildi.