Şam'da roket saldırısı düzenlendi

Güncelleme:
Suriye'nin başkenti Şam'da Mezze Askeri Havaalanı çevresine düzenlenen roket saldırısında güçlü bir patlama sesi duyuldu. Saldırıda hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SURİYE'nin başkenti Şam'da, Mezze Askeri Havaalanı çevresine roket saldırısı düzenlendi.

Suriye basını, başkent Şam'da dün akşam saatlerinde güçlü bir patlama sesinin duyulduğunu bildirdi. Patlamanın, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından ateşlenen bir roketin Mezze Havaalanı çevresine düşmesi sonucu meydana geldiği aktarıldı. Saldırıda hasar oluştuğu, olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
