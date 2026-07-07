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Şam'da Macron'un ziyareti sırasında iki patlama: 18 yaralı

Şam'da Macron'un ziyareti sırasında iki patlama: 18 yaralı
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Şam ziyareti sırasında kaldığı otel yakınında iki patlama meydana geldi. Olayda 4'ü polis 18 kişi yaralandı. Macron'un güvende olduğu ve ziyaretine devam ettiği açıklandı.

Suriye'nin başkenti Şam'da, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geceyi geçirdiği otelin yakınında iki patlama meydana geldi. Suriye resmi haber ajansı olayda aralarında dört polisin de bulunduğu 18 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bir Suriyeli güvenlik kaynağının AFP haber ajansına verdiği bilgiye göre patlamalar, Suriye devlet televizyonunun Macron'un Suriye lideri Ahmed Şara ile görüşmek üzere başkanlık sarayına vardığını duyurmasından hemen önce gerçekleşti.

Macron, Beşar Esad'ın 2024'teki devrilmesinden bu yana Suriye'yi ziyaret eden ilk Batı Avrupalı ??lider.

Elysee Sarayı, Macron'un güvende olduğunu ve ziyaretine devam edeceğini açıkladı.

İsminin açıklanmasını istemeyen güvenlik kaynağı, bombalardan birinin bir çöp konteynerine, diğerinin ise Four Seasons Oteli yakınındaki bir araca yerleştirildiğini belirtti.

Otel yakınında yükselen dumanlar görülürken, güvenlik güçleri bir yolu kapattı ve ambulanslar olay yerine doğru hareket etti.

Patlamalar Şam'da bir hafta içinde meydana gelen ikinci olay oldu.

2 Temmuz Perşembe günü bir kafede düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişinin hayatını kaybetmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı, güvenlik gerekçesiyle Şam ziyaretinin tarihini açıklamayı, uçağı pazartesi günü iniş yapana kadar ertelemişti.

BBC
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