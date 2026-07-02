Suriye'nin başkenti Şam'da patlama meydana geldi

SURİYE'nin başkenti Şam'da bir kafede patlama meydana geldiği bildirildi.

Suriye'nin başkenti Şam'da Adalet Sarayı yakınındaki bir kafede yaşanan patlamada, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Suriye makamlarından olayın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı