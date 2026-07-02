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Suriye'nin başkenti Şam'da patlama meydana geldi

Suriye'nin başkenti Şam'da patlama meydana geldi
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Suriye'nin başkenti Şam'da Adalet Sarayı yakınındaki bir kafede patlama meydana geldi. Çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilirken, olayın nedeni henüz açıklanmadı.

SURİYE'nin başkenti Şam'da bir kafede patlama meydana geldiği bildirildi.

Suriye'nin başkenti Şam'da Adalet Sarayı yakınındaki bir kafede yaşanan patlamada, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Suriye makamlarından olayın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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