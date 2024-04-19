Saldırıyı İran'daki casuslar mı yaptı? Uzay kurumu sözcüsünden bomba İHA iddiası
İsrail'in İran'a yönelik 3 drone ile gerçekleştirdiği misilleme saldırısıyla ilgili ortaya atılan bir iddia büyük ses getirdi. İran Uzay Kurumu Sözcüsü Hüseyin Dalirian, İran'a yapılan saldırıda kullanılan İHA'ların kısa menzilli olduğunu belirterek, bu İHA'ların İran içerisinden havalanmış olabileceğini aktardı. Dalirian'ın açıklaması akıllara "Saldırıyı İran'daki casuslar mı yaptı?" sorusunu getirdi.
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