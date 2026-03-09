Haberler

Bir il alarmda! İHA bulundu, SAS timleri bölgede

Sakarya'nın Karasu ilçesinde halk plajında parçalanmış halde bir insansız hava aracı (İHA) olduğu değerlendirilen cisim bulundu. İHA üzerinde patlayıcı madde bulunabileceği ihtimali üzerine 400 metrelik alan emniyete alındı.

Karasu ilçesine bağlı Aşağı Aziziye Mahallesi mevkisinde öğle saatlerinde sahilde dolaşan vatandaşlar, deniz kıyısında parçalanmış halde insansız hava aracı gördü.

HANGİ ÜLKEDEN GELDİĞİ BELLİ DEĞİL

İhbarla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, hangi ülkeden geldiği belli olmayan parçalanmış insansız hava aracıyla ilgili inceleme başlattı.

SAS TİMLERİ BÖLGEDE

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine S.A.S. (Sualtı Savunma) timleri sevk edildi. S.A.S. timleri tarafından yapılan ilk değerlendirmede söz konusu İHA üzerinde patlayıcı madde bulunabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Bu çerçevede, güvenlik gayesiyle 400 metre yarıçaplı alan boşaltılarak bölge emniyete alındı. Ekipler bölgede incelemelerine devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz
