Sadece 9 günü kalan terör örgütü SDG'nin gizli planı deşifre oldu

Suriye ordusuna entegrasyonu için yıl sonuna kadar süre tanınan terör örgütü SDG'nin, İsrail'in desteğine güvenerek süreci 10 Mart 2026'ya kadar uzatmaya çalıştığı belirtiliyor. Gelişmeleri yakından izleyen Ankara ve Şam yönetimleri ise ortak operasyon da dahil olmak üzere tüm seçenekleri gündemde tutuyor.

  • Suriye'de SDG ile Şam yönetimi arasında 10 Mart'ta imzalanan mutabakatta öngörülen sürenin yıl sonunda dolacağı belirtiliyor.
  • SDG, mutabakat metninde entegrasyon sürecinin en geç bu yıl sonuna kadar tamamlanması gerektiği açık şekilde yer almasına rağmen süreci 10 Mart 2026'ya kadar uzatma çabasında.
  • Türkiye ve Suriye'nin, SDG'nin arkasında İsrail destekli bölgesel bir kriz beklentisi olduğunun farkında olduğu, bu nedenle ortak operasyon dahil tüm seçenekleri gündemde tuttuğu kaydediliyor.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin komisyon raporu beklenirken, Suriye'de SDG ile Şam yönetimi arasında 10 Mart'ta imzalanan mutabakatta öngörülen sürenin yıl sonunda dolacağı belirtiliyor.

İSRAİL'DEN DESTEK ALIYORLAR

Anlaşmanın üzerinden aylar geçmesine rağmen görüşmelerde somut bir ilerleme sağlanamazken, Şam yönetimini büyük ölçüde devre dışı bırakan SDG'nin, İsrail'in de desteğiyle son 9 ayda Suriye'nin kuzeyinde orduyla sık sık çatışmalara girdiği ifade ediliyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre süreci yakından izleyen Ankara'nın, SDG'ye yönelik art arda net mesajlar verdiği, örgütün ise süreci uzatmak için çeşitli gerekçeler üretmeye çalıştığı öğrenildi.

SÜRECİ 10 MART 2026'YA KADAR UZATMA ÇABASINDALAR

Edinilen bilgilere göre, mutabakat metninde entegrasyon sürecinin en geç bu yıl sonuna kadar tamamlanması gerektiği açık şekilde yer almasına rağmen SDG, "bu tür anlaşmaların süresinin bir yıl olduğu" iddiasını öne sürerek süreci 10 Mart 2026'ya kadar uzatma çabasında.

TÜRKİYE SOMUT ADIMLAR ATABİLİR

10 Mart'ta varılan mutabakatta öngörülen takvime rağmen, SDG'nin yıl sonuna kadar ordu ve diğer devlet kurumlarına tam entegrasyon sağlamasının beklenmediği ifade ediliyor. Buna karşın Türkiye, yıl bitmeden somut adımlar atılması gerektiğini vurguluyor.

TÜM SEÇENEKLER MASADA

Ankara'dan gelen "acele edilmesi" yönündeki uyarıların ardından, SDG'nin 31 Aralık'a kadar entegrasyon konusunda sınırlı bazı adımlar atarak süreci zamana yaymayı hedefleyebileceği belirtiliyor. Türkiye ve Suriye'nin, SDG'nin arkasında İsrail destekli bölgesel bir kriz beklentisi olduğunun farkında olduğu, bu nedenle ortak operasyon dahil tüm seçenekleri gündemde tuttuğu kaydediliyor.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
