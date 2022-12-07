Dünyanın en zengin insanı 20 dakikalığına değişti

Tesla hisselerindeki düşüş ve Twitter'ı satın almak için 44 milyar dolar harcaması nedeniyle ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk dünyanın en zengin insanı unvanını kaybedince zirveye Louis Vuitton'ın çatı şirketi LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault ve ailesi yerleşti. 185,3 milyar dolarlık serveti bulunan Arnault'un zirvedeki yerini sadece 20 dakika koruyabildi. Elon Musk, zirveyi 20 dakika sonra yeniden devralırken, net serveti 185,7 milyar dolar açıklandı.

ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes, Tesla hisselerindeki düşüş ve Twitter'ı satın alırken 44 milyar dolar ödemesi nedeniyle ABD'li iş insanı Elon Musk'un dünyanın en zengin iş insanı unvanını kaybettiğini duyurdu. Musk'ın ardından zirveye yerleşen isim lüks tüketim markası Louis Vuitton'ın çatı şirketi LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault ve ailesi oldu.

SADECE 20 DAKİKA ZİRVEDE KALABİLDİ

Net serveti 185,3 milyar dolar olan Bernard Arnault zirvede sadece 20 dakika kalabildi. Elon Musk 20 dakika sonra yeniden dünyanın en zengin insanı oldu. Musk'ın net serveti 185,7 milyar dolar olarak açıklanırken, Arnault tekrar ikinci sıraya yerleşti.

MUSK 2021'DEN BU YANA ZİRVEDE

Eylül 2021'den bu yana Forbes'ın listesinde birinci sırada yer alan Elon Musk, bu unvanı Amazon.com'un kurucusu Jeff Bezos'tan devralmıştı. Musk'ın bu yılın başlarında Twitter'ı satın almayı teklif etmesinden bu yana Tesla hisseleri yüzde 47'den fazla değer kaybetti.