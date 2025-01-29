Rusya'yı ayağa kaldıran 'Putin'e suikast hazırlığı' iddiası

Amerikalı gazeteci Tucker Carlson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik suikast girişimi hazırlığı yapıldığını iddia etti.

"İDDİALAR GERÇEK OLARAK KABUL EDİLMEMELİ"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Asılsız iddialar gerçek olarak kabul edilmemeli." dedi. Çok sayıda söylentinin dolaştığını belirten Peskov, dikkat etmeleri ve aynı zamanda ihtiyatlı olmaları gerektiğini ifade etti.

"ABD, PUTIN'İ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI" İDDİASI

Gazeteci Tucker Carlson, daha önce meslektaşı Matt Taibbi ile yaptığı bir sohbette, Biden başkanlığı döneminde ABD yetkililerinin Putin'i öldürmeye çalıştığını ileri sürmüştü. Biden döneminde Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Antony Blinken'ın görev süresinin son iki ayında ABD ile Rusya arasındaki savaşı hızlandırmak için elinden gelen her şeyi yaptığını iddia eden Carlson, Blinken'ın nasıl sıyrıldığına şaşırdığını dile getirmişti.

"BIDEN VE BLINKEN HESAP VERMELİ"

Rusya Federasyonu Parlamentosu'nun alt kanadı olan Duma'nın Başkanı Vyacheslav Volodin ise konuyla ilgili Telegram kanalında yaptığı açıklamada, ABD'li gazetecinin sözlerinin kapsamlı bir şekilde araştırılması gerektiğini ve "Biden ve Blinken'ın hesap vermesi gerektiğini" belirtti. Volodin, Putin'e suikast düzenleme niyetine ilişkin tartışmanın ciddiye alınması gerektiğinin de altını çizdi.