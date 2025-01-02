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Rusya'ya kaçan Esad'a suikast girişimi: Zehirle öldürmeye çalıştılar

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Suriye'de muhaliflerin yönetimi ele geçirmesinin ardından Rusya'ya kaçan devrik lider Beşar Esad'a suikast girişiminde bulunulduğu iddia edildi. İngiliz basını Esad'ın Moskova'da zehirle öldürülmeye çalışıldığını aktarırken Moskova yönetiminde ses getiren iddiaya henüz yanıt gelmedi.

Silahlı muhaliflerin 61 yıllık Baas rejimini devirmesinin ardından Vladimir Putin'in desteğiyle Rusya'ya kaçan Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad ile ilgili iddia gündeme bomba gibi düştü.

ŞİDDETLİ BİR ŞEKİLDE ÖKSÜRMEYE BAŞLADI

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre Esad'a Moskova'da suikast girişiminde bulunuldu. Zehirle öldürülmeye çalışılan Esad'ın tıbbi yardım istediği ve hemen ardından "şiddetli bir şekilde öksürmeye ve boğulmaya" başladığı iddia ediliyor.

"İNANMAK İÇİN HER TÜRLÜ NEDEN VAR"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan askeri kaynak, "Bir suikast girişiminin yapıldığına inanmak için her türlü neden var" dedi.

VÜCUDUNDA ZEHİR TESPİT EDİLDİ

Esad'ın evinde tedavi altına alındığı ve durumunun pazartesi günü stabilize olduğu belirtilirken yapılan testlerde vücudunda zehir olduğu ifade edildi. Habere ilişkin İngiliz gazetesi tarafından herhangi bir resmi kaynak belirtilmezken Rusya'dan da olay iddiaya yanıt gelmedi.

Rusya'ya kaçan Esad'a suikast girişimi: Zehirle öldürmeye çalıştılar
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıAbdullah Atik:

Çocuğa sorsan cevabını verir paralara çökme operasyonu …

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Haber YorumlarıPerwer:

Böyle bir şey varsa işin içinde Rusya’nın parmağı var diyeceğim ama, Rusya işini yarıda bırakmaz

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Haber YorumlarıKoray GENÇ:

Gbereydi kdmun olu

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Haber YorumlarıOğuz Kağan:

Mümkün değil çok yaşamaz

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Haber YorumlarıHüseyin Civelek:

Korkuyla yaşamak nasılmış,bir görsün.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

rusya bu işin ustasıdır esadı elinde tutmak için gözünü korkutmak amacıyla zarar vermeyecek derecede azıcık zehirlemiş olabilir

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Haber YorumlarıMahmut Çevik:

Bununda sonu geldi

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Haber YorumlarıAhmet Çakır:

geber o.ç

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Haber YorumlarıAhmet Çakır:

Rusya bunu gebertip suriyenin milyarlarca dolar parasına çökecek.geride şahitte kalmıyor nasılsa

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