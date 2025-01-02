Rusya'ya kaçan Esad'a suikast girişimi: Zehirle öldürmeye çalıştılar

Silahlı muhaliflerin 61 yıllık Baas rejimini devirmesinin ardından Vladimir Putin'in desteğiyle Rusya'ya kaçan Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad ile ilgili iddia gündeme bomba gibi düştü.

ŞİDDETLİ BİR ŞEKİLDE ÖKSÜRMEYE BAŞLADI

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre Esad'a Moskova'da suikast girişiminde bulunuldu. Zehirle öldürülmeye çalışılan Esad'ın tıbbi yardım istediği ve hemen ardından "şiddetli bir şekilde öksürmeye ve boğulmaya" başladığı iddia ediliyor.

"İNANMAK İÇİN HER TÜRLÜ NEDEN VAR"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan askeri kaynak, "Bir suikast girişiminin yapıldığına inanmak için her türlü neden var" dedi.

VÜCUDUNDA ZEHİR TESPİT EDİLDİ

Esad'ın evinde tedavi altına alındığı ve durumunun pazartesi günü stabilize olduğu belirtilirken yapılan testlerde vücudunda zehir olduğu ifade edildi. Habere ilişkin İngiliz gazetesi tarafından herhangi bir resmi kaynak belirtilmezken Rusya'dan da olay iddiaya yanıt gelmedi.