Rusya'ya ait İHA'yı eliyle yakalayıp etkisiz hale getirdi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, ateşkes görüşmelerine rağmen şiddetini koruyor. Cephede kaydedilen bir görüntü ise tüm dünyada gündem oldu.

SOĞUKKANLI TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Ukraynalı bir sivil, Rusya'ya ait insansız hava aracını (İHA) elleriyle yakalayarak etkisiz hale getirdi. Görüntülerde, hızla alçalan İHA'ya yaklaşan adamın soğukkanlı bir şekilde cihazı kavradığı anlar yer aldı. O anların saniye saniye kayda geçmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

GÖRÜNTÜLER BASINDA GENİŞ YER BULDU

Görüntüler kısa sürede milyonlarca kez izlendi ve kullanıcılar tarafından cesur bir eylem olarak yorumlandı. Askeri uzmanlar ise bu olayın, cephede kullanılan bazı İHA'ların savunmasız kalabileceğini gösterdiğini belirtti. Savaş sahasında yaşanan bu sıradışı an, hem Ukrayna kamuoyunda hem de uluslararası basında geniş yer buldu.