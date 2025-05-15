Rusya ve Ukrayna Heyetleri İstanbul'da Görüşecek

Rusya ve Ukrayna Heyetleri İstanbul'da Görüşecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için heyetler Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geliyor. Kritik müzakereler 3 yıl aradan sonra İstanbul'da başlıyor.

RUSYA ve Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için, iki ülke heyetleri Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelecek. Heyetlerin baş başa görüşmeler için Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne gelmesi bekleniyor.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik kritik görüşmeler, 3 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'da başlıyor. 2022 yılında Dolmabahçe'de yapılan müzakerelerin ardından, taraflar bugün yeniden aynı masaya oturacak. Görüşmelerin, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde öğleden sonra başlaması bekleniyor.

Yerli ve yabancı basın ekipleri de sabah erken saatlerden itibaren Dolmabahçe Çalışma Ofisi önünde yerini aldı. Türkiye'nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Japonya, Güney Kore, Çin, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Katar gibi birçok ülkeden medya mensubu görüşmeleri yakından takip ediyor. Görüşmelere ilişkin hem içerideki temaslar hem de dışarıdaki diplomatik atmosfer dünya kamuoyu tarafından dikkatle takip ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Silahlar nereye teslim edilecek? MSB'den PKK'nın feshine dair ilk açıklama

Silahlar nereye teslim edilecek? MSB'den PKK feshi için ilk açıklama
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Ankara'da! İşte ilk sözleri

Ukrayna Başbakanı Zelenski Ankara'da! İşte ilk sözleri
Kremlin: Putin'in İstanbul'daki müzakerelere katılma ihtimali yok

Trump "İstanbul'a gelebilirim" dedi, bu kez Putin yan çizdi
AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal: Suçlu muamelesi yapmak doğru olmaz

AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Motorine gece yarısı okkalı zam

Akaryakıta gece yarısı okkalı zam! Tabeladaki rakam anahtar bıraktırır
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Real Madrid'in yıldızına istismar ve şantaj suçundan dava

Real Madrid'in yıldızına istismar ve şantaj suçundan dava
Zehra Güneş Vegas'ta! Tatil kombinine beğeni yağdı

Fenerbahçeli yıldızla gittiği tatildeki paylaşımına beğeni yağıyor
Icardi'den Muslera'ya gece yarısı 3 kelimelik mesaj

Icardi'den Muslera'ya gece yarısı 3 kelimelik mesaj
Şampiyon teknik adam Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçı itirafı

Maç biter bitmez Fenerbahçe maçı itirafı
Genç futbolcunun kariyerini bitiren faul

Genç futbolcunun kariyerinin bittiği an
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.