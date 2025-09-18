Rusya ve Ukrayna Cenaze Takası Gerçekleştirdi

RUSYA'nın Ukrayna'ya bin Ukrayna askerinin, Ukrayna'nın ise Rusya'ya 24 Rus askerinin cenazesini iade ettiği açıklandı.

Rusya Devlet Duması Milletvekili Shamsail Saraliyev, Rusya'nın Ukrayna'ya bin Ukrayna askerin cenazesini, Ukrayna'nın ise Rusya'ya 24 Rus askerin cenazesini iade ettiğini açıkladı. Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi, söz konusu takası doğrulayarak, teslim alınan cenazelerin kimlik tespiti için çalışma başlatıldığını kaydetti.