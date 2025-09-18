Rusya ve Ukrayna Cenaze Takası Gerçekleştirdi

Haberler

Güncelleme:
Rusya, bin Ukrayna askerinin cenazesini Ukrayna'ya iade ederken, Ukrayna da 24 Rus askerinin cenazesini Rusya'ya teslim etti. Yetkililer, cenazelerin kimlik tespiti için çalışmalar başlattı.

RUSYA'nın Ukrayna'ya bin Ukrayna askerinin, Ukrayna'nın ise Rusya'ya 24 Rus askerinin cenazesini iade ettiği açıklandı.

Rusya Devlet Duması Milletvekili Shamsail Saraliyev, Rusya'nın Ukrayna'ya bin Ukrayna askerin cenazesini, Ukrayna'nın ise Rusya'ya 24 Rus askerin cenazesini iade ettiğini açıkladı. Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi, söz konusu takası doğrulayarak, teslim alınan cenazelerin kimlik tespiti için çalışma başlatıldığını kaydetti.

