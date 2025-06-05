Rusya ve Ukrayna Arasında Esir Takası için Görüşmeler Tamamlandı

Rusya ve Ukrayna Arasında Esir Takası için Görüşmeler Tamamlandı
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İstanbul'da Rus heyeti başkanı Vladimir Medinskiy, Ukrayna ile 1200 kişilik esir takası için 7-8-9 Haziran tarihlerinde hazır olduklarını açıkladı. Müzakereler sırasında, iki taraf arasında 30 veya 60 günlük ateşkes konusunda da anlaşma sağlandığı belirtildi.

İSTANBUL'da Ukrayna ile doğrudan müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, Kiev ile karşılıklı 1200 kişilik esir takasını 7-8-9 Haziran'da yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

Rus heyetinin Başkanı Medinskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hükümet toplantısında, İstanbul'daki müzakerelere ilişkin bilgi verdi. Müzakerelerin ikili formatta, önce 3 saatten fazla baş başa, ardından heyetin tüm üyelerinin katılımıyla gerçekleştiğini aktaran Medinskiy, müzakerelerin çalışma dilinin Rusça olduğunu kaydetti.

Memorandumun geçen yıl haziran ayında Putin'in formüle ettiği temel ilkelere dayandığını vurgulayan Medinskiy, "Ukrayna tarafı bunu inceleyip daha sonra yorumlarını sunacağına söz verdi. Genel olarak, görüşmeler sırasında Kiev pozisyonunu teyit etti, bunlar iki maddeye dayanıyor. Birincisi, 30 veya 60 günlük koşulsuz bir ateşkesle başlamak. İkincisi, bu ateşkesi devlet başkanlarının zirvesine hazırlanmak için kullanmak. Tüm bunları, 28 Mayıs'ta bize sundukları memorandum seçeneklerinde ortaya koydular" dedi.

Medinskiy, başka bir geçici ateşkes değil, Ukrayna'ya barış koşullarının geliştirilmesine odaklanılması çağrısında bulunduklarını aktardı. Her iki taraftan en az 1000 kişi olmak üzere, öncelikle yaralı, ağır hasta ve 25 yaş altı savaş esirleri kategorilerinde, savaş esirlerinin eşitlik ilkesiyle takasının yapılması hususunda anlaştıklarını söyleyen Medinskiy, "Eşitlik için nihai rakamlar şu anda kararlaştırılıyor. Bunun muhtemelen her iki taraftan 1200 kişi olacağını ve bunun yine en büyük savaş esiri değişimi olacağını varsayıyoruz. 7-8-9 Haziran'da takasa başlamaya hazırız. Biz kendi adımıza buna tamamen hazırız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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