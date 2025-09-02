Rusya ve Hindistan S-400 Hava Savunma Sistemleri İçin Yeni Sevkiyat Müzakere Ediyor

Rusya ve Hindistan S-400 Hava Savunma Sistemleri İçin Yeni Sevkiyat Müzakere Ediyor
Güncelleme:
Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitriy Şugayev, Hindistan'ın S-400 sistemlerine sahip ülkeler arasında yer aldığını belirtti. Şugayev, "Bu alanda iş birliğimizi genişletmek için bir fırsat var. Bu da yeni sevkiyat anlamına geliyor. Şu anda bunun müzakere aşamasındayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
