Rusya ve Hindistan S-400 Hava Savunma Sistemleri İçin Yeni Sevkiyat Müzakere Ediyor

RUSYA Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitriy Şugayev, "Hindistan ile S-400 hava savunma sistemlerinin ilave sevkiyatını müzakere ediyoruz" dedi.

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitriy Şugayev, Hindistan'ın S-400 sistemlerine sahip ülkeler arasında yer aldığını belirtti. Şugayev, "Bu alanda iş birliğimizi genişletmek için bir fırsat var. Bu da yeni sevkiyat anlamına geliyor. Şu anda bunun müzakere aşamasındayız" ifadelerini kullandı.