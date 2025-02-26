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Rusya ve ABD heyetleri, yarın İstanbul'da bir araya gelecek

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ve ABD heyetlerinin yarın İstanbul'da bir araya geleceğini duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov "Elçiliklerin açılmasına yönelik çalışma ele alınacak" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve Rusya'nın Ukrayna barış görüşmelerini müzakere etmek üzere 27 Şubat'ta İstanbul'da buluşacaklarını duyurdu.

LAVROV: ELÇİLİKLERİN AÇILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMA ELE ALINACAK

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov da, Rusya ve ABD heyetlerinin Perşembe günü İstanbul'da bir araya gelerek diplomatik temsilciliklerini nasıl yeniden kuracaklarını görüşeceklerini söyledi.

MOSKOVA'NIN WASHINGTON'DA BÜYÜKELÇİSİ BULUNMUYOR

Bir önceki elçi Anatoly Antonov'un geçtiğimiz Ekim ayında görevinden ayrılmasından bu yana Moskova'nın Washington'da büyükelçisi bulunmuyor.

DİPLOMATİK MİSYONLAR YENİDEN KURULACAK

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, üst düzey ekiplerin Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmeye yönelik müzakerelerin bir parçası olarak ülkelerin Washington ve Moskova'daki diplomatik misyonlarını yeniden kurmak için çalışacağını söyledi.

Rusya ve ABD heyetleri, yarın İstanbul'da bir araya gelecek
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıkuzeyli baba:

istanbul dünyanın merkezi bence nato uefa unicef bm unesco hepsı nın merkezı ıstanbul da olmalı cunku ıkı kıtanın merkezı ıstanbul mukemmel bı şey ıkı kıta karsı karsıya

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Haber YorumlarıÖmer:

Sayın Fidan, Emevi camiisinde namaz kılmakla olmuyor. İsrail Suriye'yi yavaş yavaş işgal ediyor. Suriye' nin yarısı PKK/ YPG' nin elinde. Hiç birşey yaptığınız yok, ekonomi batmış, borsa çökmüş. Trump Gazze'de planlar yapıyor. ABD'ye hizmet neyin nesi. Boş boş konuşuyorsunuz. Laf değil icraat gerekiyor.

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Haber YorumlarıMGk:

O külliye boşuna yapılmadı.. Yakında dünya oradan yönetilecek inş....

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Haber YorumlarıÖmer:

Sayın Fidan sendende bir cacık olmaz.

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Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Bu hakanın da hitabet gücü sıfır... Konuşma gücü yok...Kitaptan okur gibi konuşuyor..Böyle konuşarak mı Erdoğan un yerine aday olacak..Konuşmayı beceremiyo

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