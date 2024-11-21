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Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi

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Ukrayna'nın ilk kez Rusya içindeki askeri hedeflere İngiliz Storm Shadow füzeleri fırlatmasının ardından Moskova yönetiminin ne yanıt vereceği merak konusuydu. Ukrayna Hava Kuvvetleri bugün yaptığı açıklamada Rusya'nın kıtalararası balistik füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. Savaşın başından bu yana ilk defa Rusya bu kadar güçlü ve uzun menzilli füzeler kullandı.

İngiltere, Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'nın "Storm Shadow" uzun menzilli seyir füzelerini kullanmasını onaylamıştı. Bu konu, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'nın Rus hedeflerine ATACMS füzeleri ateşlemesine onay vermesinin ardından bu hafta Brezilya'da düzenlenen G20 liderler zirvesinde gündeme gelmişti.

İZİN VERİP VERMEYECEKLERİ MERAK KONUSUYDU

İngiltere Başbakanı Keir Starmer bu adımı açıkça desteklememiş, bu da hükümetin Storm Shadow'un kullanımına izin verip vermeyeceği konusunda soru işaretlerine yol açmıştı.

ASKERİ DESTEĞİ ARTIRMA ÇABASI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski uzun süredir Batılı ülkelere Rusya'daki hedefleri vurmak için uzun menzilli füzelerin kullanılması dahil olmak üzere askeri desteği artırma çağrısında bulunuyordu.

RUSYA'YI İNGİLİZ YAPIMI FÜZELELERLE VURDULAR

Ukrayna bu gelişmelerin ardından ilk kez Rusya içindeki askeri hedeflere İngiliz Storm Shadow füzeleri fırlattı. Füze saldırısı, Ukrayna'nın Rusya'ya Amerikan yapımı ATACMS füze saldırısının ardından gelmişti.

PUTİN'İN KARŞILIĞI OLDUKÇA SERT OLDU

Ukrayna'nın düzenlediği saldırıya çok sert bir yanıt karşılık vereceği konuşulan Putin'den beklenen hamle bugün geldi. Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın kıtalararası balistik füze saldırısı düzenlediğini açıkladı. Savaşın başından bu yana Rusya'nın ilk defa bu kadar güçlü ve uzun menzilli füzeler kullandığı ifade edildi.

"HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ FÜZEYİ DÜŞÜRDÜ"

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Dnepr şehrinin çeşitli tiplerde füzelerle saldırıya uğradığını bildirdi. Kiev kaynakları bunlar arasında kıtalararası balistik füze, Kinzhal aerobalistik füzesi ve 7 Kh-101 seyir füzesi olduğunu duyurdu. Kiev'e göre hava savunma sistemleri altı Kh-101 füzesi düşürmeyi başardı. Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin raporunda, "Diğer füzeler önemli bir hasar vermedi" denildi.

Dnipropetrovsk OVA başkanı, bugün erken saatlerde, Rusların Dnepro'daki büyük füze saldırısı sonucunda bir endüstriyel işletmede yıkım ve iki yerde yangın çıktığını söyledi. Dnepro Belediye Başkanı Boris Filatov ise bombardımanın engelliler için rehabilitasyon merkezi binasına zarar verdiğini kaydetti. Filatov, merkezin kazan dairesinin yıkıldığını ve pencerelerinin kırıldığını söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Dinyeper'e düzenlenen füze saldırısına ilişkin haberlere ilişkin yorum yapmadı.

Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (19)

Haber Yorumlarıülker kaya:

Rusya Avrupa’nın ortasına bir nükleer füze atsa, dünya düzelir. İsrail durur. Suriye ve Irak düzelir. Ülkemizde döviz yarı yarıya düşer. Suudiler zulümlerine son verir. ABD’nin gücü ve zalimliği azalır.

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Haber YorumlarıAyşegül Öztabak:

zelenski oyuna gelme avrupaya ve abd ingiltereye aldanma rusya ile bir ol barış sağla

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Haber YorumlarıAhmet null:

Palyaçoyu arada gazlıyorlar tepesine bombalar inince ağlıyor

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Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

Rusya silip supursin Avrupa'yı bak ne oluyor NATO ülkeleri savaş cagrisi yapar biz Türkler büyük ihtimalle girmeyiz ABD hiç girmez

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Haber YorumlarıSelahattin Gurbuz:

Onun bunu gazına gelme Ukranya senı haritadan sılıcek bir guc var karşında

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Haber YorumlarıKutay Özmen:

Hadi bakalım savaş başladı Vatana millete hayırlı olsun inşallah

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Haber YorumlarıKoray Çal:

savaş kapımızda 3 dünya savadi çıktı cikcak bizde hala enfelasyon düşürmek derdindeyiz

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Haber YorumlarıAhmet YILMAZ:

Nato resmen rusya ile savaşıyor ve paralı asker olarak ukraynalıları kullanıyor. Kievi yoketmemek için hiçbir sebep yok putin destekçinizin arkandayız.

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Haber YorumlarıAli Turan:

Ülkemizdeki abd füzelerinin kontrol düğmesi kimde ? Sonra boğazdan geçen iki Alman gemisinin yaptığı gibi kalmayalım ortada dımdızlak

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Haber Yorumlarıserkan caner:

dotunde ayu boguruyı ukrstyna

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