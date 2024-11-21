Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi

İngiltere, Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'nın "Storm Shadow" uzun menzilli seyir füzelerini kullanmasını onaylamıştı. Bu konu, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'nın Rus hedeflerine ATACMS füzeleri ateşlemesine onay vermesinin ardından bu hafta Brezilya'da düzenlenen G20 liderler zirvesinde gündeme gelmişti.

İZİN VERİP VERMEYECEKLERİ MERAK KONUSUYDU

İngiltere Başbakanı Keir Starmer bu adımı açıkça desteklememiş, bu da hükümetin Storm Shadow'un kullanımına izin verip vermeyeceği konusunda soru işaretlerine yol açmıştı.

ASKERİ DESTEĞİ ARTIRMA ÇABASI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski uzun süredir Batılı ülkelere Rusya'daki hedefleri vurmak için uzun menzilli füzelerin kullanılması dahil olmak üzere askeri desteği artırma çağrısında bulunuyordu.

RUSYA'YI İNGİLİZ YAPIMI FÜZELELERLE VURDULAR

Ukrayna bu gelişmelerin ardından ilk kez Rusya içindeki askeri hedeflere İngiliz Storm Shadow füzeleri fırlattı. Füze saldırısı, Ukrayna'nın Rusya'ya Amerikan yapımı ATACMS füze saldırısının ardından gelmişti.

PUTİN'İN KARŞILIĞI OLDUKÇA SERT OLDU

Ukrayna'nın düzenlediği saldırıya çok sert bir yanıt karşılık vereceği konuşulan Putin'den beklenen hamle bugün geldi. Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın kıtalararası balistik füze saldırısı düzenlediğini açıkladı. Savaşın başından bu yana Rusya'nın ilk defa bu kadar güçlü ve uzun menzilli füzeler kullandığı ifade edildi.

"HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ FÜZEYİ DÜŞÜRDÜ"

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Dnepr şehrinin çeşitli tiplerde füzelerle saldırıya uğradığını bildirdi. Kiev kaynakları bunlar arasında kıtalararası balistik füze, Kinzhal aerobalistik füzesi ve 7 Kh-101 seyir füzesi olduğunu duyurdu. Kiev'e göre hava savunma sistemleri altı Kh-101 füzesi düşürmeyi başardı. Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin raporunda, "Diğer füzeler önemli bir hasar vermedi" denildi.

Dnipropetrovsk OVA başkanı, bugün erken saatlerde, Rusların Dnepro'daki büyük füze saldırısı sonucunda bir endüstriyel işletmede yıkım ve iki yerde yangın çıktığını söyledi. Dnepro Belediye Başkanı Boris Filatov ise bombardımanın engelliler için rehabilitasyon merkezi binasına zarar verdiğini kaydetti. Filatov, merkezin kazan dairesinin yıkıldığını ve pencerelerinin kırıldığını söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Dinyeper'e düzenlenen füze saldırısına ilişkin haberlere ilişkin yorum yapmadı.