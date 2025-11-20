Rusya-Ukrayna savaşını sonlandıracak '28 maddelik plan' hakkında neler biliniyor?

ABD ordusu, Rusya ile Ukrayna savaşını sona erdirme çabalarını müzakere etmek üzere ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) üst düzey yetkililerinin Ukrayna'da olduğunu açıkladı.

Ukrayna Başbakanı Yuliya Sviridenko ile görüşen ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Dan Driscoll'un, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile biraraya gelmesi bekleniyor.

19 Kasım Çarşamba günü ABD ve Rusya'nın savaşı sona erdirmek için 28 maddelik barış anlaşması hazırladığına dair haberler ortaya çıkmıştı.

Bu çerçeve anlaşmanın, Ukrayna için toprak kaybı ve ordusunda küçülmeye gitmesi gibi büyük tavizler içerdiği iddia edilmişti.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın barış anlaşmasına ulaşamamalarından ötürü her iki ülke hakkında da "hayal kırıklığı yaşadığını" ve ekibinin detaylı bir barış planı üzerinde çalıştığını açıklamıştı.

Üst düzey bir ABD'li yetkili BBC'ye yaptığı açıklamada, Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'un bir plan üzerinde çalıştığını söyledi.

Bu yetkili, Witkoff'un hem Ukraynalılar'dan hem de Ruslar'dan "savaşı sona erdirmek için hangi şartları kabul edebilecekleri konusunda" görüş aldığını söyledi.

Yetkili, "Sadece Ukrayna değil her iki taraf da taviz vermek zorunda kalacak" dedi.

Witkoff ve Rus mevkidaşı Kirill Dmitriev, ABD'nin Miami şehrinde üç gün süren görüşmeler gerçekleşmişti.

28 maddelik taslak planın ayrıntıları bu görüşmelerden yaklaşık üç hafta sonra ortaya çıktı.

Moskova bir plan üzerinde çalışıldığı iddialarını ne doğruladı ne de yalanladı.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, ABD ile "temasların" gerçekleştiğini ancak "istişare ya da müzakere" yapılmadığını söyledi.

ABD merkezli internet sitesi Axios ve İngiltere merkezli gazete Financial Times ile haber ajansı Reuters'ın haberlerine göre söz konusu taslak plan, Kiev'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta halen kontrol ettiği bölgelerden vazgeçmesini, askerlerinin sayısını önemli ölçüde azaltmasını ve birçok silahından vazgeçmesini öngörüyor.

Zelenskiy defalarca toprak kaybını kabul etmeyeceğini söylemişti.

Ne Avrupa Birliği (AB) ne de Ukraynalı yetkililerin yeni teklifin hazırlanmasında yer almadığı düşünülüyor.

Bu, AB ve Ukrayna tarafında önerilerin çoğunlukla Rusya'nın lehine olabileceği endişelerine yol açıyor.

AB Dış Politika şefi Kaja Kallas, Ukraynalılar'ın ve Avrupalı müttefiklerinin dahil olmadığı bir planın işe yaramayacağı uyarısında bulunmuştu.

ABD'li yetkililerle görüşmesinin ardından Ukrayna Başbakanı Sviridenko yaptığı açıklamada plandan bahsetmedi.

Ancak bu ziyaretin Amerikan yönetimi temsilcilerine "sahadaki durumu değerlendirme ve Rus saldırganlığının sonuçlarını görme fırsatı sunduğunu" söyledi.

Çarşamba günü Ukraynalı yetkililer, ülkenin batısındaki Ternopil kentindeki apartman bloklarına Rus füzeleri ve insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıda en az 26 kişinin öldüğünü açıkladı.

Zelenskiy Perşembe günü saldırı sırasında bölgede bulunduğu düşünülen 22 kişinin de kayıp olduğunu söyledi.

Zelenskiy, Ternopil saldırısı sırasında Türkiye'deydi ve Ukrayna'daki basın kuruluşları Trump'ın temsilcisi Witcoff ile görüşmeler planlandığını, ancak saldırı sonrası bunların iptal edildiğini iddia etti.

Driscoll'un ekibi Trump'ın göreve geldiği Ocak ayından bu yana Kiev'e giden en üst düzey askeri grup.

Kendisine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Randy George, ABD ordusunun Avrupa'daki en üst düzey komutanı Orgeneral Chris Donahue ve Kara Kuvvetleri Başçavuşu Michael Weimer eşlik ediyor.

ABD Kara Kuvvetleri Komutanı, Çarşamba günü geç saatlerde Kiev'e vardığında plandan söz edilmedi.

Ordu sözcüsü Albay David Butler sadece Driscoll ve ekibinin "[Trump] yönetimi adına Ukraynalı yetkililerle görüşmek ve savaşı sona erdirme çabalarını tartışmak üzere bir bilgi toplama misyonu için" orada olduklarını söyledi.

BBC'nin ABD'deki medya ortağı CBS'e konuşan Ukraynalı bir yetkili, görüşmelerde sahadaki askeri durumun yanı sıra olası ateşkes planlarının da ele alınacağını söyledi.

İsmi açıklanmayan yetkili, "Devlet Başkanı Zelenskiy ve Trump mevcut hatlar çerçevesinde çatışmayı durdurma konusunda zaten mutabık kaldılar ve güvenlik garantileri verilmesi konusunda da anlaşmalar var" dedi.

Ukrayna Savunma Bakanı Denis Şmıhal, 19 Kasım'da ABD Savunma Bakanı ile yaptığı görüşmenin ardından X'te şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanı Zelenskiy ve Başkan Trump tarafından varılan tarihi savunma anlaşmalarının uygulanmasına yönelik bir sonraki adımlara odaklandık."

Kiev ve aralarında ABD'nin de bulunduğu Batılı müttefikleri geniş cephe hattı boyunca derhal ateşkes çağrısında bulunurken, Moskova bunu reddederek Ukrayna'nın fiili teslimiyet anlamına geldiğini söylediği taleplerini yineledi.

Bu ayın başlarında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın bir barış anlaşması için öne sürdüğü ön koşulların Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2024'te ortaya koyduğu koşullardan bu yana değişmediğini söyledi.

Bu koşullar Ukrayna'nın toprak kaybı, ordusunun büyüklüğüne ilişkin sınırlamalar ve ülkenin "tarafsızlığını" içeriyor.