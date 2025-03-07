Rusya-Ukrayna savaşı yeniden kızıştı: En az 33 Rus askeri hayatını kaybetti

24 Şubat 2022'de başlayan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta her iki ülke ordusu da ağır kayıplar vermeye devam ediyor.

RUS SALDIRISI PÜSKÜRTÜLDÜ

24'üncü Mekanize Tugay'a bağlı Ukraynalı askerler Chasiv Yar bölgesinde geniş çaplı bir Rus saldırısını püskürttü. Saldırıda 11 parça ekipman imha edildi, beş araç daha hasar gördü ve en az 33 Rus askeri etkisiz hale getirildi.

2025'İN BAŞINDAN BERİ 91 BİN ASKER ÖLDÜ

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Oleksandr Sırskıy (Oleksandr Syrskyi), Rus ordusunun 2025 yılının başından bu yana Ukrayna'da yaklaşık 91 bin asker kaybettiğini açıkladı.

Başkomutan Sırskıy, 6 Mart 2025 tarihinde yazılı olarak yaptığı açıklamada işgalcilerin her gün büyük kayıplar verdiğini vurgulayarak, "Sadece yılın başından bu yana Rus ordusunun can kayıpları yaklaşık 91 bini buldu." ifadelerini kullandı. Ayrıca Başkomutan, Ukrayna askerlerine kararlılıkları, muharebe çalışmalarındaki etkinlikleri ve Ukrayna'nın zaferine olan sarsılmaz inançları nedeniyle teşekkür etti.

SAVAŞTA TOPLAM CAN KAYBI 900 BİNE YAKIN

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı bu sabah yaptığı açıklamada, Rus ordusunun 24 Şubat 2022-7 Şubat 2025 tarihleri arasındaki tahmini toplam asker kaybının en az 882 bin 950 olduğu ifade edildi.

RUS ORDUSUNUN TECHİZAT KAYBI ARTIYOR

Öte yandan, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının verilerine göre Rusya, 24 Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'da; 10 bin 264 tank, 21 bin 334 zırhlı muharebe aracı, 24 bin 124 topçu sistemi, bin 306 çok namlulu roketatar sistemi, bin 96 hava savunma sistemi, 370 savaş uçağı, 331 helikopter, 28 bin 24 operasyonel ve taktik seviyede SİHA/İHA, 3 bin 85 seyir füzesi, 28 savaş gemisi/bot, 1 denizaltı, 39 bin 678 araç ve yakıt tankı ile 3 bin 769 özel askerî teçhizatını kaybetti.