Rusya - Ukrayna savaşı Oscar Ödül Töreni'ne de sıçradı: Zelenski'yi konuşturmazsanız ödüllerimi yakarım
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2022 Oscar Ödül Töreni heyecanı, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın gölgesinde yaşandı. Törende 2 Oscar sahibi oyuncu Sean Penn'in talebi dikkat çekti. Penn, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'ye söz verilmemesi durumunda ödüllerini yakacağını söyledi.
Kültür sanat camiasının her yıl merakla takip ettiği Oscar Ödül Törenleri, bu yıl da yapıldı. Dünyanın bir numaralı gündem maddesi olan Rusya ve Ukrayna savaşı da törenlere sıçradı.
PENN'DEN DİKKAT ÇEKEN TALEP
Daha önce 2 kez "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü alan ünlü oyuncu Sean Penn'den Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile ilgili dikkat çeken bir talep geldi. Senn, Oscar Ödül Töreni'nde Zelenski'ye de söz verilmesi gerektiğini dile getirdi.
"ÖDÜLLERİMİZİN YAPACAĞI EN BÜYÜK ŞEY ONA KONUŞMA FIRSATI VERMEK"
Senn, konuyla ilgili sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Şu anda bizim ödüllerimizin yapacağı en iyi şey, başkana konuşma fırsatı vermek. Bunu yapmamak için karar verilmiş. Eğer başkana söz verilmezse döndüğümde ödüllerimi yok edeceğim."