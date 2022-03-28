Rusya - Ukrayna savaşı Oscar Ödül Töreni'ne de sıçradı: Zelenski'yi konuşturmazsanız ödüllerimi yakarım - Haberler

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Rusya - Ukrayna savaşı Oscar Ödül Töreni'ne de sıçradı: Zelenski'yi konuşturmazsanız ödüllerimi yakarım

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Rusya - Ukrayna savaşı Oscar Ödül Töreni'ne de sıçradı: Zelenski'yi konuşturmazsanız ödüllerimi yakarım

2022 Oscar Ödül Töreni heyecanı, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın gölgesinde yaşandı. Törende 2 Oscar sahibi oyuncu Sean Penn'in talebi dikkat çekti. Penn, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'ye söz verilmemesi durumunda ödüllerini yakacağını söyledi.

Kültür sanat camiasının her yıl merakla takip ettiği Oscar Ödül Törenleri, bu yıl da yapıldı. Dünyanın bir numaralı gündem maddesi olan Rusya ve Ukrayna savaşı da törenlere sıçradı.

PENN'DEN DİKKAT ÇEKEN TALEP

Daha önce 2 kez "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü alan ünlü oyuncu Sean Penn'den Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile ilgili dikkat çeken bir talep geldi. Senn, Oscar Ödül Töreni'nde Zelenski'ye de söz verilmesi gerektiğini dile getirdi.

"ÖDÜLLERİMİZİN YAPACAĞI EN BÜYÜK ŞEY ONA KONUŞMA FIRSATI VERMEK"

Senn, konuyla ilgili sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Şu anda bizim ödüllerimizin yapacağı en iyi şey, başkana konuşma fırsatı vermek. Bunu yapmamak için karar verilmiş. Eğer başkana söz verilmezse döndüğümde ödüllerimi yok edeceğim."

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Oscar Ödülleri, Ukrayna, Rusya, ABD, Magazin, Dünya, Güncel, Haberler

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