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Rusya, Ukrayna donanmasına ait son savaş gemisini imha etti

Rusya, Ukrayna donanmasına ait son savaş gemisini imha etti

Dünya Haberleri

Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa Limanı'na gerçekleştirilen saldırıda Ukrayna donanmasına ait son savaş gemisi "Yuriy Olefirenko"nun imha edildiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgilere yer verildi.

En yoğun çatışmaların Donetsk'in Avdeyevka bölgesinde yaşandığı belirtilen açıklamada, Rus ordusunun bölgeye füze saldırıları düzenlediği ve Ukrayna ordusunun Donetsk'teki Krasnogorovka ve Yasinovataya yerleşim yerlerinden geri çekilmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Rusya, Ukrayna donanmasına ait son savaş gemisini imha etti

Donetsk, Harkov ve Zaporijya bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait çeşitli mühimmat depolarının da imha edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, Zaporijya'da bir komuta yerinin de imha edildiği belirtildi.

Rusya, Ukrayna donanmasına ait son savaş gemisini imha etti

Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın Odessa Limanı'na yönelik gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin de bilgi paylaşılırken, "29 Mayıs'ta Ukrayna donanmasına ait 'Yuriy Olefirenko' adlı son savaş gemisi, Rus Hava Kuvvetlerinin Odessa Limanı'ndaki savaş gemilerinin iskelesine yaptığı yüksek hassasiyetli silahlı saldırı sonucu imha edilmiştir." ifadesi yer aldı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Dünya

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Yorumlar (6)

ibrahim eren:

Ben şunu bilir şunu söylerim. Herhangi bir olayda ABD ve İNGİLTERE sessiz ve tepkisiz kalıyorsa 5-10 yıl sonra çok farklı bir senaryo çıkar ortaya

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mahmut:

Ruslar sivillere zaiyat gelmesin diye titiz hareket ediyor. Batı kan gövdeyi götürsün diye habite silah sevkiyatı yapıyor. Ukraynayı batırdılar.

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Haydar senkal:

Odesada yasiyorum hemde limanin yaninda . Hic patlama seside duymadik haberlerdede duymadik ??

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