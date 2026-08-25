Haberler

Rusya, Ukrayna Liman ve Lojistik Merkezlerini Vurdu

Rusya, Ukrayna Liman ve Lojistik Merkezlerini Vurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

RUSYA Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da ordu için kullanılan liman, gemi ve lojistik merkezlerini vurduklarını bildirdi.

RUSYA Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da ordu için kullanılan liman, gemi ve lojistik merkezlerini vurduklarını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşıldı. Odessa Limanı'nda askeri yükler taşıyan geminin hedef alındığı kaydedilen açıklamada, Yujnıy Limanı'nda 3 yakıt tankı, 4 askeri depo ve askeri amaçlarla kullanılan altyapı tesislerinin vurulduğu aktarıldı. Odessa kentinin yakınlarında ise silah ve mühimmatların depolanması için kullanılan 2 lojistik merkezin de hedef alındığı belirtilen açıklamada, saldırıda yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Alihan Kuriş operasyonunda 3. dalga! 54 gözaltı, 11 şirkete kayyum kararı

Süleymancılara yeni operasyon! 11 şirkete kayyum atandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Köfteci Yusuf'un önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi

Köfteci Yusuf'un önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi
İzmir'de DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı

İzmir’de şafak operasyonu! Uykusunda yakalandılar

Yolcu otobüsüyle yakıt tankerinin çarpıştığı kazada bilanço ağırlaşıyor

Yolcu otobüsüyle tankerin çarpıştığı kazada bilanço ağırlaşıyor
Bebek Sahili'nde boğulma tehlikesi geçiren kadını çevredekiler kurtardı

Görüntü Bebek Sahili'nden! Zor kurtardılar
Yeşilçam’ın ela gözlü dilberinin son halini görenler tanıyamıyor

Yeşilçam’ın ela gözlü dilberinin son halini görenler tanıyamıyor
Nijerya’da 101 yaşındaki kadın uyuşturucu satarken yakalandı

101 yaşındaki kadının para için yaptığı polisi bile şaşırttı
Aziz Yıldırım'dan açık çek! Servet dağıtacak

Aziz başkan çıldırdı! Çuvalla para dağıtacak