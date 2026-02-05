Rusya ve Ukrayna arasında 314 kişilik esir takası gerçekleşti

RUSYA ile Ukrayna arasında ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) arabuluculuğunda gerçekleşen esir takasında, her iki taraftan toplam 314 kişi ülkelerine geri döndü.

Rusya ve Ukrayna arasında 5 aydır duraksayan esir takası süreci, ABD ve BAE'nin arabuluculuk çabalarıyla yeniden başladı. Gerçekleştirilen esir takasıyla Ukrayna tarafı 157, Rusya tarafı ise 157 vatandaşını geri aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, esir takasının ardından yaptığı paylaşımda, "İnsanlarımızı, 157 Ukraynalıyı evlerine getiriyoruz" dedi.

Zelenskiy, serbest kalanların Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Ulusal Muhafızlar ve Sınır Muhafızları'ndan oluştuğunu belirterek, "Aralarında erler, çavuşlar ve subaylar var. Savunucularımızın yanı sıra siviller de geri dönüyor. Çoğu 2022'den beri esaret altındaydı" ifadelerini kullandı. Takasın gerçekleşmesi için çalışan herkese teşekkür eden Zelenskiy, "Savaşçılarımızın kararlılığı olmasaydı bu tür takaslar imkansız olurdu. Herkesi geri getirene kadar çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığı da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kiev rejimi tarafından kontrol edilen topraklardan 157 Rus askeri geri getirildi. Karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne mensup 157 savaş esiri teslim edildi" bilgisini paylaştı. Açıklamada ayrıca, Kursk bölgesinden olan ve Ukrayna tarafından yasa dışı olarak tutulduğu belirtilen 3 Rus sivilin de bu süreçte iade edildiği ve evlerine ulaştırılacağı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, serbest bırakılan Rus askerlerinin şu anda Belarus topraklarında olduğunu, burada kendilerine gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın sağlandığını duyurdu. Askerlerin, tedavi ve rehabilitasyon süreçleri için Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarına nakledilmek üzere Rusya'ya getirileceği belirtildi.

Açıklamada, Rus askerlerinin esaretten dönüşünde Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD'nin insani yardım çabalarına dikkat çekildi.