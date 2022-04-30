Rusya uçan mayınını ilk defa Ukrayna'da denedi! 30 metre yükseğe fırlayıp tanklara patlayıcı atıyor

Rusya'nın yeni geliştirdiği ve "sıçrayan bomba" olarak nitelenen akıllı mayını ilk defa Ukrayna savaşında ortaya çıktı. Uçan tanksavar mayın PTKM-1R, kendini 30 metre yükseğe fırlatarak tanklara havadan patlayıcı atıyor.

YAKLAŞAN ARAÇLARIN SESİNİ TANIYAN SENSÖR

Yerde hedefini tarama özelliğine sahip olan mayın, yaklaşan araçların sesini tanıyabilen sensörlerle donatılmış ve bu sesleri hafızasındaki hedefler listesiyle karşılaştırıyor. Böylece sivil hedeflerle karşılaştığında aktif hale gelmiyor.

HEDEFİ BİRKAÇ SANİYE İÇİNDE VURUYOR

Mayın, 100 metre uzaklıktaki bir zırhlı aracı fark ederek saldırı rotasını hesaplayabiliyor. Hedef yeterince yaklaştığında mayın havalanarak tankı birkaç saniye içinde vuruyor.

ABD'NİN ÜRETTİĞİ MAYINA BENZİYOR

İngiliz Daily Telegraph gazetesine konuşan uzmanlar, ilk kez Ukrayna savaşında görülen PTKM-1R'ın, teknik özellikleriyle ABD'nin geniş bir arazide kullanım için ürettiği M93 Hornet mayınına benzediğini belirtti.

TANKLAR HAVA SALDIRILARINA KARŞI OLDUKÇA ZAYIF

Askeri uzmanlar, zırhlı araç teknolojisi geliştikçe ve tanklar daha sağlam hale geldikçe tanksavar silah sistemlerinin de giderek geliştiğine dikkat çekiyor. Tanklar, Ukrayna savaşında da görüldüğü üzere hava saldırılarına karşı daha zayıf oluyor.