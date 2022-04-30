Rusya uçan mayınını ilk defa Ukrayna'da denedi! 30 metre yükseğe fırlayıp tanklara patlayıcı atıyor
- Güncelleme:
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 66. gününde hız kesmeden devam ederken, Putin'in ordusu işgal sırasında son teknoloji silahlarını da ilk defa kullanmaya başladı. "Sıçrayan bomba" olarak nitelenen akıllı uçan tanksavar mayın PTKM-1R tanklara göz açtırmazken, kendini 30 metre yükseğe fırlatarak tanklara havadan patlayıcı atan silah yaklaşan araçların sesini tanıyabilen sensörlerle donatılmış durumda.
Rusya'nın yeni geliştirdiği ve "sıçrayan bomba" olarak nitelenen akıllı mayını ilk defa Ukrayna savaşında ortaya çıktı. Uçan tanksavar mayın PTKM-1R, kendini 30 metre yükseğe fırlatarak tanklara havadan patlayıcı atıyor.
Yerde hedefini tarama özelliğine sahip olan mayın, yaklaşan araçların sesini tanıyabilen sensörlerle donatılmış ve bu sesleri hafızasındaki hedefler listesiyle karşılaştırıyor. Böylece sivil hedeflerle karşılaştığında aktif hale gelmiyor.
Mayın, 100 metre uzaklıktaki bir zırhlı aracı fark ederek saldırı rotasını hesaplayabiliyor. Hedef yeterince yaklaştığında mayın havalanarak tankı birkaç saniye içinde vuruyor.
İngiliz Daily Telegraph gazetesine konuşan uzmanlar, ilk kez Ukrayna savaşında görülen PTKM-1R'ın, teknik özellikleriyle ABD'nin geniş bir arazide kullanım için ürettiği M93 Hornet mayınına benzediğini belirtti.
Askeri uzmanlar, zırhlı araç teknolojisi geliştikçe ve tanklar daha sağlam hale geldikçe tanksavar silah sistemlerinin de giderek geliştiğine dikkat çekiyor. Tanklar, Ukrayna savaşında da görüldüğü üzere hava saldırılarına karşı daha zayıf oluyor.