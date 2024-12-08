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"Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye"

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Suriye'de köşeye sıkışan Rusya, Türkiye'den yardım istedi

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Suriye'den çekilme kararı alan Rusya'nın, ülkeden güvenli bir şekilde çıkış yapabilmek için Türkiye'den destek talebinde bulunduğu öne sürüldü. Moskova yönetiminin, Suriye'de konuşlu olan kuvvetlerini Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolündeki bölgelere sevk etmeyi ve ardından hava yoluyla ülkelerine döndürmeyi planladığı ifade edildi.

Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı 27 Kasım Çarşamba günü geniş çaplı harekat başlatan silahlı muhalif gruplar, 12 gün gibi kısa bir süre içerisinde birçok kentin kontrolünü eline geçirdi.

Suriye'de köşeye sıkışan Rusya, Türkiye'den yardım istedi

61 YILLIK BAAS REJİMİ SON BULDU

Son olarak dün akşam başkent Şam'ın da düşmesiyle ülkedeki 61 yıllık Baas rejimi son buldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkeden kaçtığı belirtilirken, nereye gittiğine ilişkin bir bilgiye ise yer verilmedi.

Suriye'de köşeye sıkışan Rusya, Türkiye'den yardım istedi

RUSYA'DAN TÜRKİYE'YE DESTEK TALEBİ

Tüm bu gelişmeler doğrultusunda Rusya'nın ne yapacağı merakla bekleniyordu. CNN Türk'te yer alan habere göre, Moskova yönetimi Suriye'den çekilme kararı aldı. Ülkedeki kuvvetleri için güvenli bir çıkış yolu arayan Rusya, Türkiye'den destek talebinde bulundu. Suriye'de konuşlu bulunan Rus kuvvetlerinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hakimiyetinde bulunan bölgelere sevk edilmesi ve ardından da hava yoluyla Rusya'ya dönmeleri planlanıyor. Sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda taraflar arasında görüşmeler devam ediyor.

Suriye'de köşeye sıkışan Rusya, Türkiye'den yardım istedi
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSerdar Torlak:

Türkiye’nin ne kadar büyük güçlü bir ülke oldunu hala anlayamayan patates soğancılar tek tutanağınız olan suriyelilerde gidince başlayın elinizde bir tek ekonomi kaldı birde çalıyorlar yalanlarınız çalan 22 senede ülke çağ atlattı calmayan ülkeyi imf ABD teslim etmişti Kemal devrişle

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme23
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Haber YorumlarıSessiz Çığlık:

Serdar torlak israil şuan suriyeyi vuruyor sende ve senin gibilerde bu kafa oldukça biz bitmeye mahkumuz

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Yorum Beğenme12
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Haber Yorumlarıturan atsız:

niye bunlarda esadla ve pkk yla hareket etmiyor muydu? bizim 2020 de idlibte 33 askerimizi vurup şehit ettiler. rus yalakaları gelir amerika şöyle israil böyle rusya iyi hepsi aynı Türke düşman kanmayın dost sanmayın artık

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
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