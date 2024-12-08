Suriye'de köşeye sıkışan Rusya, Türkiye'den yardım istedi

Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı 27 Kasım Çarşamba günü geniş çaplı harekat başlatan silahlı muhalif gruplar, 12 gün gibi kısa bir süre içerisinde birçok kentin kontrolünü eline geçirdi.

61 YILLIK BAAS REJİMİ SON BULDU

Son olarak dün akşam başkent Şam'ın da düşmesiyle ülkedeki 61 yıllık Baas rejimi son buldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkeden kaçtığı belirtilirken, nereye gittiğine ilişkin bir bilgiye ise yer verilmedi.

RUSYA'DAN TÜRKİYE'YE DESTEK TALEBİ

Tüm bu gelişmeler doğrultusunda Rusya'nın ne yapacağı merakla bekleniyordu. CNN Türk'te yer alan habere göre, Moskova yönetimi Suriye'den çekilme kararı aldı. Ülkedeki kuvvetleri için güvenli bir çıkış yolu arayan Rusya, Türkiye'den destek talebinde bulundu. Suriye'de konuşlu bulunan Rus kuvvetlerinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hakimiyetinde bulunan bölgelere sevk edilmesi ve ardından da hava yoluyla Rusya'ya dönmeleri planlanıyor. Sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda taraflar arasında görüşmeler devam ediyor.