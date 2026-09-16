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Rusya sivilleri taşıyan minibüsü vurdu: 5 ölü, 7 yaralı

Rusya sivilleri taşıyan minibüsü vurdu: 5 ölü, 7 yaralı
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UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın bir minibüsüne düzenlediği dron saldırısında 5 sivilin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de yaralandığını bildirdi.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın bir minibüsüne düzenlediği dron saldırısında 5 sivilin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın sivil ulaşıma ve kritik lojistik altyapıya yönelik saldırılarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi. Rus ordusunun Nikopol kenti yakınlarında şehirler arası yolcu minibüsünü dronla hedef aldığını, saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Mikolayiv bölgesinde bir yolcu treninin dizel lokomotifinin ve tren istasyonunun doğrudan vurulduğunu aktaran Zelenskiy, ekiplerin zamanında müdahalesiyle can kaybı yaşanmadan yaklaşık 170 yolcunun tahliye edildiğini; Kovel kentinde de bir elektrikli lokomotifin hedef alındığını kaydetti.

'YAPTIRIMLARI HAFİFLETEREK BARIŞ SAĞLANAMAZ'

Zelenskiy, Rusya'nın sivil hedeflere yönelik saldırılarının hiçbir askeri gerekçesi bulunmadığını vurgulayarak, uluslararası toplumdan Moskova'ya baskıların artırılmasını istedi. Zelenskiy, "Saldırgan devlete yaptırımları hafifletmek şeklinde sunulacak hiçbir taviz barış getirmez. Her gün bu tür acımasız ölümler yaşanırken, yaptırımların kararlılıkla sürdürülmesi hayati önem taşıyor. Baskıyı azaltmanın değil, güce dayalı diplomasinin işletilmesinin zamanıdır" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında ABD Kongresi'nde bekleyen yasa tasarıları ile Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletme müzakerelerine de atıfta bulunan Zelenskiy, hava sahasının korunmasına ve Ukrayna'ya destek vermeye devam eden ülkelere teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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